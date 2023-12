Nelle scorse ore l'Inter ha reso noto con un comunicato ufficiale l'infortunio di Federico Dimarco, terzino sinistro che come Lautaro Martinez salterà la sfida di campionato con il Lecce. Proprio della gara con i pugliesi e delle sue insidie ha parlato a TMW Radio l'ex calciatore Simone Braglia.

Inter, anche Di Marco si ferma per il Lecce: Carlos Augusto scalda i motori sulla fascia

L'Inter perde un altro pezzo fondamentale della propria scacchiera per la partita di campionato con il Lecce, Federico Dimarco. Il terzino sinistro ha accusato nel pomeriggio un risentimento muscolare che lo terrà in tribuna per la gara contro i giallorossi che si disputerà domani pomeriggio a San Siro.

Questo il comunicato ufficiale del club in merito: "Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". L'Inter prima di Dimarco ha visto fermarsi in Coppa Italia anche Lautaro Martinez: il centravanti argentino ha infatti accusato un problema all'adduttore della coscia sinistra nel match poi perso dai nerazzurri per 2 a 1 contro il Bologna. Una situazione d'emergenza per Simone Inzaghi che evidentemente dovrà correre ai ripari: per quanto concerne la sostituzione di Federico Dimarco, sembrerebbe logico ipotizzare un impiego dal primo minuto di Carlos Augusto, fluidificante che ha già mostrato la sua affidabilità su quella corsia.

Per quanto concerne invece l'attacco, la scelta di Inzaghi per sostituire Lautaro potrebbe essere rinviata fino all'ultimo minuto: Alexis Sanchez infatti dovrebbe rientrare tra i convocati e giocarsi una maglia da titolare con Marko Arnautovic. Già sicuro del posto invece Marcus Thuram.

Inter, Braglia: 'Non sono convinto che i nerazzurri vincano con il Lecce: il ko con il Bologna può avere contraccolpi'

Proprio della partita che dovrà disputare l'Inter in campionato con il Lecce ha parlato l'ex calciatore Simone Braglia, che ai microfoni di TMW Radio ha messo in guardia la formazione nerazzurra: "Non sono convinto che l'Inter batta il Lecce.

Il ko col Bologna porta comunque negatività e con Lautaro anche fuori vedremo che contraccolpo avrà. Sulla carta non c'è problema, però la pratica è un'altra". Braglia, parlando poi della Juventus, ha rilanciato le ambizioni da scudetto dei bianconeri, sottolineando come gli uomini di Massimiliano Allegri potrebbero guadagnare punti sull'Inter da qui fino al termine del girone d'andata. Secondo l'ex calciatore infatti, i nerazzurri non avrebbero rincalzi all'altezza dei titolari, una circostanza che potrebbe costare cara ad Inzaghi.