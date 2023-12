Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter valuterebbe per la prossima estate il nome di Matt O'Riley, centrocampista del Celtic Glasgow. La Juventus e il Napoli invece a gennaio potrebbero sfidarsi per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista che il Tottenham cederebbe anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Inter, O'Riley del Celtic è il nome nuovo seguito per rinforzare il centrocampo nella prossima estate

L'Inter per la prossima estate potrebbe tornare a rimpolpare il settore di centrocampo, specie se Mkhitaryan non dovesse rinnovare, e secondo le ultime indiscrezioni il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi addosso a Matt O'Riley.

Il mediano del Celtic Glasgow piacerebbe all'amministratore delegato Giuseppe Marotta per la sua estrema poliedricità in mezzo al campo: O'Riley "nasce" infatti come mediano centrale, ma all'occorrenza sa spostarsi in cabina di regia e persino sulla trequarti. Inoltre, la confidenza con la porta avversaria mostrata dal classe 2000 in questa stagione lo ha reso uno dei centrocampisti più prolifici in circolazione: nella Scottish Premier League O'Riley ha trovato la via del gol in nove occasioni su 17 partite di campionato, regalando inoltre otto assist ai suoi compagni. Numeri da centravanti che se uniti ai soli 23 anni di età, fanno di O'Riley uno dei maggiori prospetti del calcio danese.

Per tutta questa serie di motivi l'Inter starebbe pensando di portarlo alla Pinetina nella prossima estate, con la consapevolezza però che la trattativa sarà particolarmente complicata: O'Riley infatti è legato al Celtic da un contratto che scadrà nel 2027 e la sua valutazione a oggi supererebbe i 20 milioni di euro.

Inoltre, sul calciatore danese ci sarebbero anche gli occhi diversi top club europei come l'Atletico Madrid o il West Ham.

Juventus, possibile sfida di mercato a gennaio con il Napoli per Hojbjerg

La Juventus e il Napoli potrebbero fronteggiarsi nel prossimo mercato di gennaio per il nome di Pierre-Emile Hojbjerg: il centrocampista danese sarebbe in uscita dal Tottenham.

Infatti secondo le ultime indiscrezioni il club londinese avrebbe aperto al prestito del giocatore con successivo obbligo riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una novità per il club inglese, che fino a pochi giorni fa pareva opporsi alla cessione a titolo temporaneo del mediano classe '95.

Attorno a Hojbjerg può dunque sorgere un duello di mercato fra le due squadre italiane, che tatticamente potrebbero utilizzarlo allo stesso modo: sia alla Juventus che al Napoli infatti mancherebbe un mediano fisico e potente come il danese, che in bianconero può ad esempio prendere il posto di Locatelli, permettendo ad Allegri di spostare il centrocampista della nazionale italiana come mezz'ala.

In azzurro invece, Hojbjerg andrebbe a sostituire Lobotka, un cambio che tecnicamente potrebbe far perdere qualcosa ai partenopei ma che sul piano della stazza renderebbe la squadra partenopea ancora più competitiva.