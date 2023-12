Poche ore ancora dopo di che il Crotone affronterà l'Avellino nel turno della 19esima giornata di Serie C. Una gara difficile per i calabresi contro una delle formazioni più attrezzate del "Girone C". Il match dell'Ezio Scida, in programma oggi venerdì 22 dicembre alle ore 20:45, concluderà il 2023 del Crotone dando spazio alle prime operazioni di mercato in occasione della sessione invernale.

Alla vigilia dell'incontro contro gli Irpini, nella conferenza stampa di presentazione del match, è stato lo stesso tecnico del Crotone Lamberto Zauli a fare riferimento alle trattative che vedranno il Crotone operare nel primo mese dell'anno.

Crotone, Zauli attende rinforzi

"Ne abbiamo anche parlato con la società qualche volta, ma poi non abbiamo mai approfondito – ha detto a proposito di mercato Zauli – io al momento penso alla partita, mi interessa questo, perché si tratta di una gara per noi importantissima".

E poi ancora: "Forse la società ci pensa un po’ di più. Comunque ormai il mercato sarà gennaio e ci saranno altre quattro partite mentre è in corso. Poi è anche vero che la squadra sta funzionando per questo il mercato non è tra le nostre priorità. Comunque la società si sta guardando intorno".

La gara con l'Avellino

Nella sfida contro l'Avellino il Crotone potrà contare sul recupero del centrocampista Mattia Vitale. Dopo essersi fatto male nelle scorse settimane il calciatore è stato recuperato dal tecnico Lamberto Zauli che ha deciso di inserirlo nella lista dei 24 convocati per il match dell'Ezio Scida.

La gara non vedrà però la presenza di tre calciatori rossoblu: si tratta dei centrocampisti Andrea D'Errico e Pasquale Giannotti e del difensore Davide Bove. Assente giustificato il centrocampista Luis Rojas che ha dovuto rispondere alla convocazione della selezione nazionale del Cile Under 23.

Crotone, ultima gara dell'anno

Dopo 10 risultati utili consecutivi il Crotone sarà chiamato all'ultima fatica del 2023. I calabresi affronteranno l'Avellino di Michele Pazienza, reduce dal pareggio del "Partenio" contro il Taranto (0-0). Allo Scida si sfideranno due squadre tra le più quotate per la vittoria finale del girone.

Il Crotone nella gara della 18esima giornata ha mostrato forza e convinzione andando a vincere per 0-3 sul campo del Monopoli. In caso di vittoria i rossoblu andrebbero a chiudere la prima parte di stagione con 35 punti, conservando almeno la quarta posizione in classifica e mantenendosi in scia alla capolista Juve Stabia.