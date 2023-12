Emil Audero rischia di salutare l'Inter al termine della stagione. Il portiere italiano, in prestito dalla Sampdoria, potrebbe non esser riscattato dalla compagine nerazzurra che in estate starebbe pensando di virare su altri profili per regalare a Simone Inzaghi un nuovo vice Sommer. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sarebbero anche Alex Meret e Stefano Turati.

Inter, i profili per la porta: Bento resta il preferito, Meret e Turati le alternative

Se Bento dell'Atletico Paranaense resta l'obiettivo primario per giugno, l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e per questo valuterebbe alternative importanti al talentuoso portiere brasiliano.

In particolare, sarebbero due le opzioni sul tavolo. Una prima d'esperienza che porta ad Alex Meret che dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe lasciare il club partenopeo. Infatti, l'ex estremo difensore di Spal e Udinese non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale che scade nel 2024. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Inter starebbe pensando di fiondarsi sul portiere italiano che si svincolerebbe a parametro zero in estate.

Oltre alla pista Meret, il club nerazzurro valuta anche un profilo di prospettiva come Stefano Turati, leader del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il 22enne portiere in prestito dal Sassuolo sta offrendo prestazioni importanti che non sono passate inosservate.

Questo potrebbe spingere l'Inter a tentare una trattativa con il Sassuolo durante la sessione di mercato estiva.

Inter, i possibili obiettivi per giugno: da Zielinski a Djalò

Oltre ad un possibile nuovo acquisto in porta, l'Inter sta valutando anche altri giocatori per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed essere sempre più protagonista sia in Italia che in Europa.

In particolare, i nerazzurri valutano colpi importanti sia in difesa che a centrocampo.

Per la retroguardia il nome più gettonato resta quello di Tiago Djalò che dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Lille. Sul centrale portoghese, che da mesi è nel mirino dell'Inter, ci sarebbe però anche l'interesse della Juventus che potrebbe ostacolare la trattativa dei nerazzurri.

Tuttavia l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e valuterebbe il profilo di Alessandro Buongiorno del Torino molto apprezzato in casa neroazzurra.

Per la mediana, in attesa dei rinnovi di Barella e Mkhitaryan, il club nerazzurro segue la vicenda di Piotr Zielinski in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024. In caso di mancato accordo, l'Inter potrebbe fiondarsi sull'ex Empoli e Udinese seguito anche da Juventus e Roma.