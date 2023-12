La prossima estate potrebbe tornare in auge una trattativa che non è decollata la scorsa estate, quella tra Fiorentina e Inter per Asllani. Il centrocampista albanese non sta trovando moltissimo spazio perchè chiuso da un fuoriclasse del ruolo come Hakan Calhanoglu. Questo potrebbe anche portarlo a chiedere la cessione: con i viola che sarebbero in agguato, così da poter migliorare il centrocampo

Il Torino già a gennaio potrebbe cercare una punta visto il rendimento altalenante di Toni Sanabria e Duvan Zapata. I granata si stanno guardando intorno e la grande occasione potrebbe arrivare da Londra, sponda Chelsea, con Armando Broja che non sta trovando molto spazio essendo reduce da un grave infortunio al ginocchio.

Fiorentina su Asllani

Asllani in questa stagione non sta trovando tantissimo spazio tra le fila dell'Inter e lo dimostrano i numeri: con sette partite giocate in campionato, la gran parte partendo dalla panchina, cinque gare in Champions League, di cui due da titolare. Il giocatore potrebbe premere per giocare con maggiore continuità e proprio questo potrebbe portarlo a chiedere la cessione. Su Asllani ci sarebbe sempre viva l'attenzione della Fiorentina, che già la scorsa estate aveva fatto più di un sondaggio non approfondito perché Simone Inzaghi non ha voluto privarsene dopo aver ceduto già Marcelo Brozovic in quella zona del campo.

I viola, però, potrebbero avere gli argomenti giusti per imbastire una nuova trattativa per giugno.

Le due società ne parleranno nei prossimi mesi, ma l'Inter valuta Asllani almeno 20-25 milioni di euro, cifra che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza importante dopo averlo acquistato dall'Empoli per 15 milioni di euro. Il club di Rocco Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Sofyan Amrabat se non venisse riscattato dal Manchester United.

Il centrocampista marocchino in Inghilterra non sta facendo benissimo e Ten Hag lo utilizza con il contagocce, con sette presenze raccolte in Premier League e quattro in Champions League. Uno scambio alla pari, dunque, permetterebbe ad entrambe le società di dare respiro al bilancio.

Torino su Broja

Il Torino potrebbe andare alla ricerca di una prima punta in vista di gennaio, in modo da regalare a Ivan Juric un'alternativa di livello ai vari Pellegri, Sanabria e Zapata che stanno avendo un rendimento altalenante.

I granata per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Armando Broja, che il Chelsea potrebbe lasciare partire vista la grande abbondanza nel reparto avanzato e l'imminente ritorno di Nkunku dall'infortunio. L'idea del club di Cairo potrebbe essere quella di prendere il giocatore in prestito, stabilendo la cifra del riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro più bonus.