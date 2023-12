Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe osservando in casa Lazio per tentare di strappare a parametro zero nel prossimo giugno Felipe Anderson. Inoltre, il club bianconero continuerebbe la ricerca di un mediano per gennaio e visti i costi di alcuni obiettivi, Cristiano Giuntoli potrebbe ripiegare su un prestito gratuito come Donny Van De Beek del Manchester United.

Juventus, Giuntoli pensa al colpo a parametro zero per la prossima estate: Felipe Anderson l'obiettivo

La Juventus starebbe sondando il mercato per trovare dei rinforzi sulle fasce e, secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli vorrebbe pescare in casa Lazio per questo scopo.

Nello specifico, il nome che avrebbe attratto le attenzioni del dirigente toscano sarebbe quello di Felipe Anderson, esterno brasiliano che andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti al termine della stagione in corso. A questo proposito, il presidente Claudio Lotito avrebbe bloccato momentaneamente il discorso rinnovi da affrontare con alcuni calciatori della propria rosa, palesando una situazione di incertezza in cui la Juventus vorrebbe infilarsi. Nelle prossime settimane, dunque, Anderson e la Juventus potrebbero entrare in contatto con i bianconeri che avrebbero la volontà di convincerlo a passare in bianconero a parametro zero nel successivo giugno. Oltre al brasiliano, Giuntoli apprezzerebbe anche le qualità di un altro esterno biancoceleste, Mattia Zaccagni: per l'italiano il discorso sarebbe però più complesso in quanto il suo contratto scadrà con la Lazio nel 2025.

Giuntoli, che con i massimi dirigenti della Juventus sta attuando un percorso di risanamento della società piemontese, difficilmente potrebbe spendere quei 20 milioni di euro richiesti da Lotito per la cessione di Zaccagni e di conseguenza il direttore sportivo bianconero dovrebbe attuare la strategia dell'attesa, nella speranza che la valutazione dell'esterno biancoceleste cali nella prossima estate.

Juventus, la ricerca di un mediano continuerebbe ma i costi degli obiettivi sarebbero un problema

La Juventus per gennaio continuerebbe la sua ricerca di un calciatore a centrocampo, ma tutti gli obiettivi dei bianconeri avrebbero un prezzo proibitivo per le attuali casse dei bianconeri. Khephren Thuram ad esempio, piacerebbe molto alla Continassa ma la sua valutazione di 40 milioni di euro fatta dal Nizza lo renderebbe un profilo inarrivabile.

Simile sarebbe il discorso per Thomas Partey, mediano dell'Arsenal attualmente fermo ai box per infortunio, che i "Gunners" cederebbero solo per una somma vicina ai 30 milioni di euro. Più percorribili, dunque, sembrerebbero le piste di calciatori come Donny Van De Beek, che il Manchester United lascerebbe andare in prestito.