L'Inter inizia a muoversi sul fronte Calciomercato estivo. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter restare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza nerazzurra starebbe valutando un colpo importante in difesa e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, leader della difesa del Torino.

Inter, le possibili idee per la difesa: da Buongiorno a Djalò

L'Inter sarebbe interessata al difensore Buongiorno del Torino [VIDEO]. Le prove con la maglia granata non sono passate inosservate con l'Inter che vorrebbe provare una trattativa con il club granata già nella prossima finestra estiva di calciomercato.

La trattativa sembra complicata, considerando il desiderio del presidente Urbano Cairo di trattenere il calciatore.

Buongiorno non è il solo profilo seguito dall'Inter. Infatti la dirigenza nerazzurra starebbe continuando a monitorare anche la situazione di Thiago Djalò che in estate dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Lille. Tuttavia, la competizione per il difensore è accesa dato l'interesse potenziale da parte di Juventus e Milan. Infine, sullo sfondo resta viva la candidatura di Giorgio Scalvini che da diversi mesi è sul taccuino dei nerazzurri. Come per Buongiorno, anche per il centrale della Dea la trattativa non appare facile vista la richiesta di 45 milioni di euro da parte del club bergamasco.

Inter, si lavora al rinnovo di Barella

Non solo acquisti. L'Inter lavora anche sul fronte rinnovi con l'obiettivo di trattenere i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Barella, perno della mediana nerazzurra.

L'Inter ha tutta l'intenzione di trattenere l'ex capitano del Cagliari e per questo prepara il rinnovo contrattuale.

Un rinnovo importante fino al 2028 che servirebbe per blindare Barella, visto l'interesse di alcuni top club inglesi in particolare del Liverpool di Jurgen Klopp che da diverse stagioni segue con molto interesse il centrocampista italiano.

Dopo Barella, il club nerazzurro sarebbe pronto al rinnovo per Denzel Dumfries che presenta il contratto in scadenza nel 2025.

Come alcuni suoi compagni di squadra, anche l'olandese presenta molti estimatori in giro dell'Europa. Oltre al Manchester United ci sarebbe l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sarebbe alla ricerca del sostituto di Carvajal. Per questo i nerazzurri in caso di mancato accordo per il rinnovo proveranno ad accelerare l'eventuale arrivo di Tajon Buchanan dal Bruges.