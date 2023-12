Nel vasto panorama del Calciomercato emergono spesso situazioni inaspettate: in questo caso è il nome di Antonio Candreva a tornare in auge come possibile rinforzo per la fascia destra dell'Inter, desiderosa di colmare il vuoto lasciato dall'infortunato Juan Cuadrado che sarà costretto ad operarsi.

Candreva, il potenziale sostituto di Cuadrado

Con Juan Cuadrado alle prese con un lungo periodo di inattività, l'Inter è alla ricerca di un sostituto affidabile per la fascia destra; in questo contesto, Antonio Candreva, attualmente in forza alla Salernitana, è emerso come uno dei possibili nomi nella lista dei rinforzi.

La sua esperienza e la sua versatilità potrebbero essere la chiave per mantenere l'equilibrio e la qualità della squadra in un momento critico della stagione.

Le voci sul possibile ritorno di Candreva all'Inter suggeriscono che la Salernitana potrebbe essere disposta a cedere il giocatore per una cifra ragionevole, magari in un affare a breve termine.

Ausilio e Marotta, figure chiave nella dirigenza nerazzurra, stanno sondando l'opzione e valutando la fattibilità della trattativa. La possibilità di acquisire Candreva per pochi milioni potrebbe rappresentare un'affare interessante sotto diversi aspetti.

L'ipotesi del ritorno di Candreva non sembra entusiasmare però appieno la tifoseria interista: sebbene il giocatore abbia vissuto un passato positivo con la maglia nerazzurra, c'è chi sostiene che il club dovrebbe mirare a talenti emergenti o a giocatori con prospettive più a lungo termine.

Le decisioni da prendere nel prossimo mercato invernale, possibile un rinforzo anche in difesa e in attacco

Tutto si deciderà nel prossimo mercato invernale, quando l'Inter avrà l'opportunità di rinforzare il proprio organico col fine di affrontare la seconda metà della stagione con maggiore sicurezza; la dirigenza dovrà valutare attentamente le opzioni a disposizione, considerando non solo la necessità immediata di un sostituto per Cuadrado ma anche la strategia a lungo termine del club.

Indipendentemente dall'identità del giocatore che potrebbe giungere a Milano, è evidente che l'Inter deve trovare un rinforzo affidabile sulla fascia destra per sostituire Juan Cuadrado; oltre ad un esterno la dirigenza potrebbe dover prendere altre decisioni, come la possibilità di prelevare un altro centrale di difesa dati i continui infortuni quest'anno di De Vrij oltre all'età avanzata di Acerbi, ecco che un'altra pedina potrebbe servire anche solo in via cautelativa dato anche che Bisseck non è ancora entrato a pieno nelle rotazioni e che Pavard è appena rientrato da un lungo infortunio al ginocchio.

L'ultimo grande rebus nerazzurro sarà in attacco: Arnautovic e Sanchez non offrono garanzie tecniche e fisiche, non è dunque escluso che il club prenda anche un centravanti sempre nel mercato di gennaio.