Lunch time per Milan e Monza che si incontrano alle ore 12.30 per la 16ma giornata di Serie A. Prima gara in cui si incontrano le due squadre del cuore di Silvio Berlusconi dalla sua morte. Non è un match senza sentimento quello che andrà ad arbitrare il signor Gianluca Aureliano della sezione CAN di Bologna.

Il Milan è reduce dalla vittoria in Champions League contro il Newcastle che ha garantito l’accesso ai playoff di Europa League, mentre in campionato la scorsa giornata il Milan ha ceduto sul finale all’Atalanta che grazie ad una perla di Muriel ha portato a casa i 3 punti.

Servono punti preziosi per gli uomini di Pioli per mantenersi a giusta distanza dalla coppia di testa e per riuscire a mettere maggiore distanza da quel quinto posto pericolosissimo che è l’obiettivo minimo della stagione.

Il Milan ora ha bisogno di trovare stabilità anche in campionato dove i numerosi passi falsi hanno visto allontanare i rossoneri dalla lotta scudetto, almeno al momento. A complicare la situazione e ad aver accompagnato il Milan fin qui, sono gli infortuni. Del reparto centrale difensivo è rimasto solamente Fikayo Tomori e la squalifica di Davide Calabria sicuramente complicherà le idee tattiche di Stefano Pioli. Il ritorno, seppur acciaccato, di Rafael Leao ha già dato maggiore linfa ai rossoneri che hanno bisogno di più giocatori possibili, il contemporaneo recupero di Noah Okafor, il lento inserimento di Ismael Bennacer e il rientro in gruppo di Simon Kjær sono elementi che possono dare entusiasmo al gruppo e far rifiatare chi è arrivato a fine anno con il serbatoio quasi vuoto.

I dubbi infatti sono tutti dietro, se Kjær partisse titolare potrebbe esserci una difesa inedita a 3 con Fikayo Tomori e Pobega a supportare il reparto mentre in caso di difesa a 4 potrebbero esserci Florenzi e Theo nelle fasce con la possibilità di far esordire dal primo minuto Simic centrale oppure con il rischio di Kjær.

Let’s make it a memorable weekend 👊💫 #MilanMonza #SempreMilan



Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/0eGkxXe6zg — AC Milan (@acmilan) December 17, 2023

A centrocampo non è stato convocato Yunus Musah che non è al meglio e che ha bisogno di riposo muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Tommaso Pobega o il ritorno da titolare di Ismael Bennacer che scalpita in vista anche della coppa d’africa.

In attacco Giroud dovrebbe rifiatare e lasciare spazio a Jovic con Pulisic e Leao a completare il tridente offensivo.

Il Monza spera che i giocatori rossoneri siano stanchi dopo la trasferta al Saint James park e sperano nel colpaccio.

Mister Palladino potrebbe così lanciare la propria squadra a ridosso dell’Europa per esaudire il sogno di Adriano Galliani. L’allenatore degli ospiti avrà a disposizione ben 27 giocatori tra cui i ritrovati Izzo e Vignato mentre saranno ancora out Pablo Marì, il Papu Gomez e l’infortunato Caprari.

Milan: i convocati di Stefano Pioli per il lunch time

Portieri: Maignan, Mirante, Nava

Difensori: Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Kjær, Simic, Tomori, Theo Hernadez.

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Reijnders.

Attaccanti: Chukwueze, Jovic, Giroud, Leao, Okafor, Pulisic Romero, Traore.

Monza: i convocati di Raffaele Palladino per la sfida contro il Milan

Portieri: Lamanna, Di Gregorio, Gori, Sorrentino.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Birindelli, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo, Ciurria.

Attaccanti: Colombo, Maric, V. Carboni, Mota Carvalho, Vignato

Milan - Monza le quote e il pronostico

La vittoria per il Milan sembrerebbe essere una pratica scontata a 1,60 secondo i bookmakers che invece valutano il pareggio 4 e la vittoria degli ospiti a 5,25.

Con il GOL a 1,72 e il NOGOL a 2 la situazione gol sembrerebbe essere definita per l’over, magari l’over 2,5 quotato 1,73 e anche rischiare un over 3,5 a 2,75 potrebbe essere appagante. Il risultato finale esatto con la percentuale più bassa e 1-0 a 7,25 seguita dal 2-0 a 8,25 e con un pareggio per 1-1 alla stessa quota. Nonostante la partenza dalla panchina con 4,50 Olivier Giroud è il giocatore che dovrebbe sbloccare il match seguito da Rafael Leao a 5 e da Luka Jovic a 6. Per gli ospiti il gol dell’ex di Lorenzo Colombo e di Colpani a 11 sono quelli con la quota più bassa.