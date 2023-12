La Juventus inizia a pensare già al mercato estivo, alla ricerca di un esterno offensivo e fra gli elementi sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe anche il profilo di Felipe Anderson che può lasciare la Lazio a fine stagione a parametro zero.

Juve, idea Felipe Anderson per l'estate

L'esterno brasiliano è un perno del 4-3-3 di Maurizio Sarri, ma potrebbe lasciare il club biancoceleste al termine di questo campionato, avendo il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora trovato l'accordo con la società di Claudio Lotito, la quale proporrebbe un biennale attorno ai 3,5 milioni di euro.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Juve potrebbe fiondarsi sul brasiliano che si svincolerebbe a parametro zero a inizio luglio.

I numeri stagionali di Felipe Anderson

Rispetto alla passata stagione con la Lazio, nella quale aveva siglato nove reti in Serie A e fornito sette assist su un totale di 38 presenze, Felipe Anderson in questo campionato è partito a rilento, siglando solo una rete in 14 giornate e non brillando particolarmente neanche in Champions League, dove ha disputato cinque partite senza mai segnare. Numeri che starebbero facendo riflettere la società biancoceleste sulla reale opportunità di rinnovare il contratto del brasiliano classe '93.

Le altre idee di mercato della Juve

il club bianconero segue con attenzione anche la vicenda riguardante Mattia Zaccagni che, come il compagno di reparto nella Lazio, non ha ancora rinnovato il proprio contratto e in estate potrebbe partite. Restano vive anche le ipotesi che portano a Jadon Sancho del Manchester United e Domenico Berardi che il Sassuolo.

La Juventus continua intanto a seguire diverse piste anche per completare il centrocampo. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per l'estate ci sarebbe anche Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che proprio lo stesso dirigente aveva acquistato dal Fulham durante la sua esperienza all'ombra del Vesuvio.

Una trattativa che appare difficile, vista la volontà del club azzurro di non privarsi di un elemento fondamentale come il camerunese. A ciò si aggiunge la presenza della clausola rescissoria da circa 45 milioni di euro presente nel contratto del centrocampista.

Pare più facile arrivare a un altro centrocampista del Napoli, ossia Piotr Zielinski che in caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Sull'ex Empoli ed Udinese, la concorrenza però non manca, dato che piacerebbe anche all'Inter.

Intanto, i bianconeri si preparano al rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot, che va in scadenza a giugno. La società bianconera ha infatti la volontà di blindare il centrocampista francese che nel frattempo è seguito anche dall'Atletico Madrid.