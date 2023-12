La Juventus continua a muoversi sul fronte mercato invernale. La società bianconera lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, in particolar modo a centrocampo, laddove nelle ultime ore sembrerebbe aver preso quota l'ipotesi Dony Van De Beek.

Juve, possibile offerta per Van De Beek a gennaio

Il centrocampista olandese, durante la sua esperienza al Manchester United, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista come fatto nella sua precedente avventura all'Ajax. Per questo potrebbe lasciare Old Trafford già nella finestra invernale di Calciomercato con l'obiettivo di giocare con maggiore continuità: la Juventus sta osservando la situazione e potrebbe provare ad impostare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Con lo United, la Juve tiene viva anche la pista Jadon Sancho per puntellare al contempo il reparto offensivo.

Non c'è solo l'ex Ajax nei radar della Vecchia Signora che continua a monitorare anche il profilo di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese e perno della mediana del Bologna di Thiago Bologna. La trattativa appare complicata per gennaio, viste le richieste importanti da circa 20 milioni di euro da parte del club rossoblù. Infine, potrebbe raffreddarsi la pista che porta a Fabian Ruiz, che ha riportato un infortunio con il Paris Saint Germain e che quindi potrebbe restare ai box per diverso tempo.

Juve, la trattativa per Colpani: Il Monza chiede 30 milioni

Non solo acquisti per gennaio.

La Juventus programma anche il futuro con il profilo di Andrea Colpani, che tanto bene sta facendo con la maglia del Monza, a figurare sempre in cima alla lista dei desideri. Il club brianzolo non vorrebbe cedere il suo gioiello in estate e prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato da circa 30 milioni di euro.

Per abbassarne le pretese economiche, la Juventus vorrebbe inserire una contropartita gradita alla formazione di Palladino, su tutte Iling-Junior che a Torino sta trovando poco spazio. Una trattativa che appare comunque difficile, soprattutto vista la concorrenza del Milan e dell'Inter, che seguono il giovane trequartista da diversi mesi.

Oltre Colpani, la Vecchia Signora continua a monitorare anche Domenico Berardi che si sta confermando con la maglia del Sassuolo. In estate i bianconeri potrebbero provare ad imbastire nuovamente una trattativa per il dieci neroverde, valutato attorno ai 25-30 milioni di euro.