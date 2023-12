Matias Soulè è sempre più protagonista del Frosinone targato Eusebio Di Francesco e le prestazioni dell'argentino di proprietà della Juventus non stanno passando inosservate. Ora il classe 2003 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di Premier League pronte a un'offerta importante già nella finestra invernale di mercato, in particolare il Newcastle, anche se difficilmente la società bianconera vorrà privarsi del giocatore.

Juve, sirene inglesi per Soulè

Il 20enne esterno argentino è l'arma in più del Frosinone, come dimostrano le sue sei reti in questo inizio di campionato, da quando si è trasferito in Ciociaria dalla società bianconera.

Diversi club inglesi avrebbero messo gli occhi su di lui e tra questi ci sarebbe il Newcastle di Eddie Howe che sta monitorando il gioiellino bianconero per rinforzare il reparto offensivo. I Magpies sarebbero pronti a un'offerta attorno ai 25 milioni di euro già a gennaio, così da battere la concorrenza delle altre squadre come il Crystal Palace. La Juve però non ha intenzione di cedere Soulè a gennaio, anzi punta al rinnovo contrattuale fino al 2028. Solo offerte monstre e fuori mercato potrebbero cambiare il futuro del classe 2003 argentino.

Anche Iling-Junior piace in Inghilterra

Diverso è il discorso per Samuel Iling-Junior che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Allegri.

L'esterno inglese non è incedibile per la Juventus che di fronte a un'offerta attorno ai 20 milioni di euro potrebbe pensare a una cessione.

Gli estimatori in giro per l'Europa per lui non mancano, a cominciare dal Chelsea che già in estate aveva provato a impostare una trattativa con la Vecchia Signora e soprattutto il Tottenham, a caccia di un esterno offensivo.

Juve, la situazione rinnovi: da Rabiot a Vlahovic

La Juventus lavora anche sul fronte dei rinnovi per blindare quei calciatori che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente Adrien Rabiot. La prova col Monza, condita da gol e assist decisivi per la vittoria bianconera, hanno confermato la centralità del centrocampista nella rosa di Allegri e la Juve è pronta al rinnovo di contratto del centrocampista francese che scade a giugno 2024.

La Vecchia Signora vuol evitare una situazione già accaduta la scorsa estate e blindare anzitempo Rabiot, seguito da diversi top club europei come Manchester United e soprattutto Atletico Madrid.

La Juve lavora anche per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic visto anche il forte interesse dell' Atletico Madrid e dell'Arsenal.