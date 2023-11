La Juventus vuole trattenere i suoi migliori calciatori per provare a lottare in ambito Scudetto fino al termine della stagione. Tra i calciatori con maggior mercato c'è sicuramente Dusan Vlahovic, accostato a diversi top club europei già nella finestra invernale di Calciomercato. Sul bomber bianconero ci sarebbe l'interesse non solo dell'Arsenal ma anche dell'Atletico Madrid.

Juve, possibile offerta dell'Atletico per Vlahovic: Morata possibile contropartita

Secondo gli ultimi rumor di calciomercato i Colchoneros sarebbero alla ricerca di un grande attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione del Cholo Simeone.

Tra i profili seguiti dall'Atletico Madrid ci sarebbe Vlahovic: la dirigenza spagnola sarebbe pronto a presentare un'offerta importante già nella finestra invernale di calciomercato, mettendo sul piatto una cifra complessiva da circa 50 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata come parziale contropartita tecnica.

Oltre Vlahovic, la Vecchia Signora deve far fronte alle sirene inglesi nei confronti di Federico Chiesa, molto apprezzato in Premier League. Infatti, il numero sette bianconero sarebbe nel mirino di Tottenham e Newcastle per gennaio. Difficile che però il club bianconero possa privarsi di un elemento così importante per lo scacchiere tattico di Max Allegri.

Juve, idea Fabian Ruiz per il centrocampo

Oltre a trattenere i migliori calciatori presenti in rosa, la Juventus vorrebbe aumentare il tasso qualitativo con due colpi importanti: un esterno offensivo ma soprattutto un centrocampista che possa dare qualità e quantità alla mediana di Max Allegri.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in forza al Paris Saint Germain.

Fabian Ruiz non è una prima scelta per Luis Enrique e potrebbe decidere di lasciare il club francese per giocare con continuità ed avere un ruolo importante in un altro top club europeo. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe pronta ad intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Psg vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Oltre Ruiz, il club bianconero continua a monitorare le situazioni di Thomas Partey e Kalvin Phillips, in uscita rispettivamente da Arsenal e Manchester City. In queste circostanze, sia Gunners che Citizens potrebbero aprire alla soluzione in prestito fino a giugno.