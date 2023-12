Il Crotone ottiene il suo decimo risultato utile consecutivo in campionato battendo per 0-3 allo stadio Veneziani il Monopoli senza mister Zauli, assente per squalifica. Una gara a senso unico che ha visto i rossoblù passare in vantaggio nel primo tempo, raddoppiare a distanza di pochi minuti e gestire il risultato senza particolari affanni. Gli squali, salgono così a 32 punti in classifica portandosi in terza posizione, ad un punto dal Picerno e a sette lunghezze dalla capolista Juve Stabia. Sugli scudi Guido Gomez e Marco Tumminello, coppia offensiva d'oro dei calabresi, autori complessivamente di 17 reti stagionali.

Crotone, una prova di forza

I calabresi sono riusciti fin da subito ad incanalare facendo le prove generali del vantaggio con una conclusione ravvicinata dai Tumminello, sventata da Perina. Al 29' una disattenzione difensiva del Monopoli ha portato al meritato vantaggio degli squali siglato al 29' da Gomez. Solamente un minuto dopo il Crotone ha trovato il raddoppio con una splendida giocata al limite dell'area di rigore di Tumminello, bravo ad incrociare il tiro e battere Perina. Nella ripresa poche emozioni se non un calcio di rigore procurato e realizzato all'88' da Felippe. Da annotare al 75' l'espulsione per doppia ammonizione tra le fila dei pugliesi di Hamlili,

Crotone, continua la scalata alla classifica

Con la vittoria del "Veneziani" di Monopoli il Crotone di Lamberto Zauli ha ottenuto il suo deciso risultato consecutivo, raggiungendo momentaneamente il terzo posto in classifica.

Una scalata lenta e progressiva che ha portato i rossoblù dalla zona retrocessione alla lotta per la promozione diretta. A trascinare il Crotone sono stati in particolare i gol siglati da Marco Tumminello, giunto a 9 reti e da Guido Gomez che di reti stagionali ne ha siglate 8. Una coppia gol da 17 reti complessive, che salgono a 19 se si tiene conto delle altre due reti siglate da Marco Tumminello nelle sfide di Coppa Italia.

Allo Scida arriva l'Avellino

L'ultima gara dell'anno solare vedrà il Crotone ospitare l'Avellino allo Stadio Comunale "Ezio Scida" nella serata di venerdì 22 dicembre (ore 20;45). Il match non vedrà la presenza in panchina del tecnico Lamberto Zauli, squalificato per due turni dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti accaduti nella gara contro la Juve Stabia.

Il Crotone non recupererà gli infortunati di lungo corso Mattia Vitale, Andrea D'Errico e Davide Bove, ma potrebbe contare sulla presenza di Pasquale Giannotti. Il match sarà visibile attraverso i canali di Sky Calcio e mediante il servizio di streaming Now Tv.