Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio del duello tra Juventus ed Inter in campionato, rimarcando come i nerazzurri potrebbero soffrire la vicinanza in classifica degli uomini di Massimiliano Allegri. Del confronto tra le due squadre ha scritto sul portale di Sportitalia.com anche il giornalista Michele Criscitiello, il quale ha sottolineato come la Juve al netto di una qualità generica nettamente inferiore rispetto ai rivali dell'Inter, potrebbe giocarsi lo scudetto fino al termine della stagione grazie alla propria tenacia.

Orlando: 'L'Inter ha la squadra più forte ma avere la Juventus cosi vicino in classifica può essere un problema'

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando del dualismo tra Juventus ed Inter ha detto: "L'Inter è la più forte, ma avere la Juve dietro è un problema. Se fossi l'Inter avrei paura. Al di là delle parole di Allegri, alla Juve ci credono, sanno che possono fare l'impresa, perché tale sarebbe. E poi bisogna temere gli infortuni davanti. Quei due lì davanti sono poco sostituibili, oltre Calhanoglu, che sta facendo qualcosa d'incredibile". Orlando ha poi sottolineato come Juventus ed Inter siano riuscite a rimarcare nell'ultima giornata la differenza di qualità tra le loro rose e quelle delle inseguitrici.

I nerazzurri, stando all'ex calciatore, godrebbero di una grande condizione atletica mentre i bianconeri farebbero del collettivo la loro vera forza. Non a caso, secondo Orlando, nelle ultime partite si sono registrati in casa Juve diversi gol segnati da difensori e centrocampisti.

Criscitiello: 'La Juventus è sempre la stessa: brutta, che ti aspetta e poi ti punisce. Quest'anno non mollerà'

Dello scontro di campionato fra Juventus ed Inter ha scritto anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello: "La Juventus non molla e non mollerà. Certamente due filosofie diverse e due modi di fare calcio diverso.

E’ anche vero che sono due rose costruite in maniera opposta e Allegri oggi non ha neanche la metà della qualità che si ritrova Simone Inzaghi. Però vedete la Juve. Sempre la stessa. Brutta, ti aspetta e ti punisce". Queste le parole scritte sul portale di Sportitalia.com da Criscitiello che poi restando in tema Juventus, ha sottolineato come il gioco dei bianconeri sia un calvario per i tifosi che vorrebbero vedere un calcio spumeggiante quanto una goduria per quelli pragmatici che osservano solo il risultato. Criscitiello ha infine concluso il suo editoriale sottolineando come la favorita per lo scudetto Inter dovrebbe restare in guardia se la Juventus riuscisse a rimanergli attaccata fino al mese di aprile.