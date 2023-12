Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli a Pressing ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic, sottolineando come il momento complicato del serbo rappresenti un problema per la formazione bianconera anche se si starebbe lavorando al prolungamento di contratto. Diverso invece è stato l'intervento a Fuori di Juve di Giuseppe Galderisi, ex calciatore che ha evidenziato la qualità tecnica del classe 2000.

Ravanelli duro con Vlahovic: 'Ad oggi è un problema per la Juventus e senza i suoi gol la squadra fatica a chiudere le partite'

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli è stato ospite nella trasmissione di Mediaset Pressing e parlando della Juventus e nello specifico di Dusan Vlahovic ha detto: "Oggi Vlahovic è un problema per la Juventus.

Questo problema crea problemi perché fa fatica a fare gol e a chiudere le partite come fa l'Inter. Perché se andiamo a vedere tutte le partite che ha fatto la Juventus le ha fatte soffrendo fino al 95' mentre le vittorie dell'Inter non sono mai state in discussione". Ravanelli, restando sul tema Vlahovic, ha poi aggiunto come l'attaccante serbo giochi con addosso uno stato d'ansia che gli farebbe sbagliare gesti tecnici che altrimenti non fallirebbe. Secondo Ravanelli inoltre, l'occasione del rigore lasciato calciare da Vlahovic a Federico Chiesa testimonierebbe un nervosismo ed una poca tranquillità che il classe 2000 starebbe accusando in questo momento. Ravanelli ha infine concluso il suo intervento concentrandosi sulla partita pareggiata dalla Juventus contro il Genoa: stando alle parole dell'ex calciatore, i bianconeri avrebbero giocato una gara modesta, senza mettere quella cattiveria nella metà campo avversaria necessaria a vincere le partite.

Juventus, Galderisi: 'A me piace molto perché fa reparto da solo e si trova spesso al posto giusto e nel momento giusto'

Del momento complicato che sta vivendo Dusan Vlahovic alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Giuseppe Galderisi: "Vlahovic a me piace molto, sprigiona energia, fa reparto, si trova spesso in area al posto giusto, nel momento giusto.

Ci sono fasi in cui le cose non vanno bene ed è un peccato che il centravanti serbo non riesca a segnare perché la Juve, al contrario, vive un momento buono, di grande compattezza. Comunque non farei un dramma di questa fase negativa del giocatore". Queste le parole dette ai microfoni di Fuori di Juve da Galderisi, che poi restando in tema Vlahovic ha aggiunto come il centravanti serbo potrebbe non avere ancora dimostrato tutte le potenzialità di cui dispone.

L'ex calciatore, commentando infine l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus disposta a cedere il serbo in estate, si è detto curioso di vedere eventualmente quale sarebbe il sostituto su cui la società bianconera punterebbe.