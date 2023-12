Uno dei giocatori che con ogni probabilità caratterizzerà la prossima sessione estiva di Calciomercato è Joaquin Correa, che potrebbe tornare all'Inter. Il "Tucu" è in prestito al Marsiglia e il riscatto diventerà obbligatorio solamente se arriverà almeno terzo in Ligue 1, cosa tutt'altro che scontata. In caso di ritorno in nerazzurro, però, la permanenza è da escludere e bisognerà trovare una soluzione che potrebbe riportare l'argentino alla Lazio, dove si è espresso al meglio prima del trasferimento a Milano.

La Fiorentina invece farà molto probabilmente qualcosa sugli esterni offensivi.

Esigenza che è stata amplificata dal grave infortunio di Nico Gonzalez, che difficilmente tornerà in campo prima di febbraio. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Jesper Karlsson, che al Bologna non sta trovando spazio (anche perchè frenato da un infortunio) e che per questo rappresenterebbe una buona opportunità.

Correa in orbita Lazio

Inter e Lazio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative la prossima estate per discutere del futuro di Joaquin Correa. L'argentino potrebbe tornare a Milano se non si concretizzerà l'obbligo di riscatto per il Marsiglia che ammonta a 10 milioni di euro. Difficile, invece, pensare che i francesi esercitino il diritto di riscatto, visto il rendimento deludente del Tucu che ha totalizzato 7 presenze in campionato senza gol o assist.

L'argentino potrebbe allora tornare a Milano per rientrare a Roma, compiendo il percorso inverso che tre anni fa lo aveva condotto dalla capitale alla Milano nerazzurra. Le due società possono pensare di intavolare uno scambio alla pari, con Correa che si trasferirebbe alla Lazio, mentre ad approdare in nerazzurro sarebbe Manuel Lazzari.

Nella testa dei dirigenti nerazzurri l'esterno biancoceleste prenderebbe il posto di Juan Cuadrado, andandosi a giocare stabilmente una maglia con Denzel Dumfries, anche se pure quest'ultimo potrebbe essere ceduto se non sarà trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Correa, invece, nella rosa laziale potrebbe giocare da esterno d'attacco nel tridente con Immobile e Zaccagni, magari sostituendo Felipe Anderson, che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

Inzaghi e il legame coi suoi fedelissimi

Correa è stato solo uno dei calciatori che il tecnico Simone Inzaghi, passato dalla Lazio all'Inter, ha valutato di portare con se all'ombra della Madonnina. E' il caso di Correa come detto ma anche di Acerbi, prelevato in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato) e oggi perno della difesa nerazzurra. Poi è stata la volta di Felipe Caicedo, poco più che una meteora con appena 6 mesi di permanenza e una manciata di presenze raccolte.

Adesso potrebbe invece toccare a Lazzari, mentre in passato Inzaghi ha tentato di 'convincere' anche Milinkovic-Savic, poi finito in Arabia Saudita la scorsa estate.

Fiorentina su Karlsson

La Fiorentina cercava già un esterno d'attacco, ma adesso l'esigenza è amplificata dall'infortunio accusato da Nico Gonzalez, che sarà ai box almeno fino a febbraio.

Uno dei nomi accostati ai viola è quello di Jesper Karlsson, con il Bologna che potrebbe lasciarlo partire visto che in rosa ha già Ndoye, Saelemaekers e Orsolini. Lo svedese, acquistato ad agosto per 11 milioni dall'Az Alkmaar, fatica a trovare spazio, avendo collezionato soltanto cinque presenze in campionato, pur condizionato da un infortunio che lo tiene ai box da novembre.

Le due società possono anche intavolare uno scambio alla pari, con il club di Commisso che metterebbe sul piatto il cartellino di Barak, che potrebbe sposarsi bene nel 4-2-3-1/4-3-3 di Thiago Motta, andandosi a giocare il posto con Ferguson.