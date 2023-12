Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nelle scorse ore ha esaminato la giornata di Serie A appena conclusa in un'intervista a DAZN nel corso di 'Open VAR', esprimendo una sostanziale soddisfazione per come sono andate le cose per i direttori di gara rispetto alla settimana precedente. Fra gli argomenti di dibattito vi è stata Genoa-Juventus arbitrata da Davide Massa, un match che ha fatto discutere in particolar modo il fallo di mano in area di Mattia Bani e la mancata espulsione di Ruslan Malinovskyi per il fallo a gamba tesa su Kenan Yildiz.

In particolare Rocchi ha affermato che quest'ultimo episodio andava sanzionato con l'espulsione, mentre tutti gli altri episodi non sarebbero evidenti errori..

Il designatore Rocchi ammette la mancata espulsione di Malinovskyi

“Se si toglie qualche episodio e in particolar modo quello di Genova, la giornata è stata sicuramente positiva", sono state queste le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a OpenVar, programma televisivo su Dazn nel quale si discute degli episodi arbitrali e dei dialoghi fra sala Var e arbitro.

Il designatore ha aggiunto: “Noi consideriamo un chiaro errore la mancata espulsione di Malinovskyi". Evidente il riferimento al fallo del centrocampista ucraino su Kenan Yildiz, punito da Massa con un'ammonizione.

Ha poi dichiarato: "Gli altri sono episodi di campo e non sono errori chiari come questo”. In quest'ultimi rientra evidentemente anche il fallo di mano di Bani non sanzionato da Massa, il quale secondo Rocchi non è quindi un errore chiaro ed è frutto dell'interpretazione arbitrale.

Il commento di Luca Marelli su Genoa-Juventus

Non della stessa idea l'ex arbitro e attuale commentatore a Dazn Luca Marelli, il quale ha sottolineato che una delle situazioni più evidenti è stata un tocco di mano di Bani su un cross dalla destra.

In particolare Marelli ha dichiarato: "C'è da capire perché il VAR non sia intervenuto in un paio di circostanze, abbastanza chiare.

La prima è un tocco di mani di Bani, su cross dalla destra. Il tocco è molto evidente, è calcio di rigore: forse il VAR non è intervenuto perché ha visto prima un. tocco con la gamba, ma questo non cambia".

Il precedente: Massa al centro delle polemiche anche in Napoli-Inter

A proposito di Davide Massa, si era reso protagonista di due episodi discussi anche in Napoli-Inter a inizio dicembre: uno riguardava il mancato fallo di Lautaro Martinez su Lobotka (dalla stessa azione è nato poi il gol di Calhanoglu) e l'altro la mancata sanzione con il rigore per il fallo di Acerbi su Osimhen. In tutte e due le situazioni Var e arbitro avevano deciso di non sanzionare, suscitando diverse polemiche nel post partita.