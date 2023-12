La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Abdoulaye Kamara nel mercato di gennaio. Si tratterebbe di un possibile rinforzo per la Next Gen, la squadra di Brambilla che quest'anno sta vivendo una stagione difficile dal punto di vista del rendimento.

Su Kamara ci sarebbero anche altre big d'Europa, sarà dunque fondamentale per i bianconeri anticipare la concorrenza.

Kamara è cresciuto nel Paris Saint Germain prima dell'approdo al Borussia Dortmund nel 2021

Nato il 6 novembre 2004, Kamara è un mediano che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Borussia Dortmund II per 27 volte, contribuendo con quattro assist e segnando a sua volta una rete.

Nella sua giovanissima carriera ha anche sperimentato il ruolo di trequartista, ottenendo poi una convocazione con la prima squadra del Borussia: coi pari età invece il suo contributo è stato fondamentale nella scorsa Youth League quando i tedeschi sono arrivati fino ai Quarti di Finale.

Prima di trasferirsi in Germania, il giovane talento francese ha giocato nelle giovanili del Paris Saint Germain e solo dopo la scadenza dell'accordo coi parigini ha scelto di proseguire nella regione della Ruhr.

Kamara a Torino per ripercorrere le orme di Barrenechea, Soulè e Yildiz

Non è ancora chiaro se il giovanissimo calciatore approderà effettivamente a Torino con lo staff di Cristiano Giuntoli che potrebbe tentare un affondo anche a gennaio, nell'imminente sessione di mercato invernale.

Qualora l'operazione dovesse concretizzarsi, il mediano sceglierebbe la Next Gen per ripercorrere le orme di alcuni 'illustri' componenti della cantera bianconera: basti pensare ad Enzo Barrenechea o Matias Soulè, trasferitisi quest'anno al Frosinone per maturare e trovare continuità in vista di un futuro ritorno a Torino o a Kenan Yildiz, arrivato in bianconero dal Bayern Monaco e promosso quest'anno in pianta stabile in prima squadra.

Yildiz potrebbe partire titolare nella prossima gara proprio contro il Frosinone

Restando in tema di giovani talenti a cui viene data una chance, alcuni addetti ai lavori danno come possibile una maglia da titolare per Yildiz nel match di sabato prossimo contro il Frosinone: complice l'assenza di Rabiot e la contemporanea pessima prestazione di Miretti a Marassi contro il Genoa, Massimiliano Allegri potrebbe dunque optare per un 3-4-1-2 con Locatelli e McKennie come interni, Kostic e Cambiaso esterni e proprio Yildiz alle spalle di Chiesa e Vlahovic.