L'ex giocatore e commentatore sportivo Daniele Adani, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha offerto interessanti osservazioni sulla lotta per lo scudetto, con particolare attenzione alla superiorità dell'Inter e alle sfide che la Juventus sta affrontando in questa stagione. Ha sottolineato la crescita in compattezza ed in equilibrio della squadra bianconera sottolineando però l'esigenza di migliorare in qualità offensiva anche per supportare adeguatamente le punte.

"Il +4 non dice abbastanza della superiorità dell’Inter.

L’Inter ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre squadre". Queste le dichiarazioni di Daniele Adani alla Domenica Sportiva.

Riguardo alla Juventus, Adani ha evidenziato la solidità e l'unione di intenti della squadra in termini di compattezza, mentalità e resistenza. Tuttavia, ha sottolineato un problema nel terzo finale di campo, notando una difficoltà nella capacità di conclusione e nella voglia di essere dominante. Ha aggiunto: "Vive sempre le partite in costante equilibrio e secondo me con il settore avanzato che ha dovrebbe produrre molto molto di più".

Daniele Adani su Vlahovic e Chiesa

Parlando di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, Adani ha elogiato l'atteggiamento della punta della nazionale della Serbia nel lasciare il rigore al giocatore italiano contro il Genoa, definendolo un gesto apprezzabile che riflette lucidità, altruismo e spirito di squadra.

Ha sottolineato l'importanza della crescita dell'intesa tra i due giocatori. Su Vlahovic invece ha aggiunto che in questo momento è in una fase di crescita aggiungendo: 'Ha bisogno dei compagni e dell'allenatore, deve capire che punta vorrà diventare'. Parole di vicinanza di Adani al giocatore della Juventus, che non sta vivendo un momento ideale anche se, come sottolineato da Allegri, nelle prestazioni è migliorato molto in questa stagione.

Il problema di fondo è rappresentato dalla fase realizzativa, fino ad adesso ha segnato 5 gol fornendo un assist decisivo ad un suo compagno nel campionato italiano in 14 match disputati.

Il futuro professionale di Vlahovic e Chiesa

Al momento è difficile valutare quale sarà il futuro professionale di Dusan Vlahovic, con la Juventus che vorrebbe spalmare l'ingaggio del giocatore allungando l'intesa contrattuale oltre giugno 2026.

Al momento però non sarebbero previsti incontri fra le parti, diversa è la situazione di Federico Chiesa, che nelle prossime settimane potrebbe prolungare il contratto di una stagione rispetto all'attuale scadenza prevista a giugno 2025. Il giocatore dovrebbe guadagnare più o meno lo stesso ingaggio attuale, ovvero 5 milioni di euro a stagione.