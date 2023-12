Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post polemico sul proprio account X dedicato alla Juventus e agli errori arbitrali di cui il club bianconero avrebbe giovato in questo campionato.

Sempre di temi arbitrali e nello specifico del rigore assegnato all'Inter contro l'Udinese ha dello la propria opinione anche l'ex arbitro Claudio Gavillucci ai microfoni di TMW Radio.

Ziliani: 'I bianconeri hanno usufruito di ben 7 regali arbitrali in 15 partite'

Il giornalista del fatto quotidiano Paolo Ziliani è tornato a scrivere della Juventus sul proprio account X, lanciando una frecciatina piuttosto evidente ai bianconeri: "La Guida Michelin dei regali arbitrali alla Juve: ben 7 in 15 partite, la maggior parte a 5 stelle.

Perdere tempo a magnificare la schiacciante superiorità dell'Inter di Inzaghi, che è un po' il Napoli di Spalletti in questo campionato, è perfettamente inutile se lo scudetto verrà deciso, come sembra, più dall'AIA che dai giocatori". Un'affermazione che va in controtendenza con quello che è il pensiero dei tifosi bianconeri, in questi giorni particolarmente infastiditi dagli ultimi rigori assegnati all'Inter.

Zilliani sempre sul proprio account X ha poi riservato delle critiche anche al tecnico della Roma José Mourinho, stigmatizzando alcune dichiarazioni del portoghese post gara contro la Fiorentina: "Mourinho che ride sarcastico dopo l'espulsione di Lukaku è il manifesto del suo totale fallimento.

Ancora una volta, invece di presentarsi in tv a spiegare perchè la Roma aveva giocato così male buttando via 2 punti d'oro in chiave Champions, ecco il solito teatrino per recitare da martire e incolpare l'arbitro. Le accuse a Berardi provocatore da un allenatore che ha in squadra Mancini".

Gavillucci: 'Non ho mai fischiato rigori come quello dato all'Inter contro l'Udinese'

Restando in tema arbitrale, del tanto discusso episodio del penalty assegnato all'Inter contro l'Udinese sul risultato di 0-0 è tornato a parlare l'ex arbitro Claudio Gavillucci: "Calcio di rigore all'Inter contro l'Udinese? Ripeto, non ho mai fischiato rigori del genere.

Sono del parere che il calcio di rigore è una cosa seria, è la massima punizione, deve essere un fallo limpido. Soprattutto se ti richiamano deve essere un chiaro ed evidente errore. In campo vediamo una mano solo sulla spalla e non c'è torsione del giocatore". Queste le parole ai microfoni di TMW Radio da Gavillucci, che poi rintuzzando su questo tema, ha sottolineato che allora un arbitro dovrebbe fischiare 40 falli a partita se quello su Lautaro Martinez venisse considerato davvero un contatto da rigore.