Il Crotone prepara la penultima sfida del girone d'andata di Serie C dopo aver smaltito la delusione del pareggio interno (1-1) contro la Juve Stabia. Nella serata di domenica 17 dicembre (ore 18:30) la squadra di Lamberto Zauli farà visita al Monopoli. Per questa sfida il Crotone non potrà contare sugli infortunati Mattia Vitale, Andrea D'Errico e Davide Bove, ma confida nel recupero del difensore e capitano Guillaume Gigliotti oltre al portiere Andrea Dini.

Il match rappresenterà per il Crotone l'ultima trasferta del 2023, prima di chiudere l'anno solare con la gara di venerdì 22 dicembre (ore 20:45) contro l'Avellino all'Ezio Scida

Crotone in campo al 'Veneziani': i precedenti

La diciottesima giornata di Serie C vedrà il Crotone affrontare la trasferta dello Stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli.

Se gli squali arriveranno a questa sfida forti di una lunga striscia di risultati utili consecutivi, i biancoverdi dovranno infatti moltiplicare gli sforzi per uscire da un filotto di tre sconfitte in altrettante giornate.

Lo scorso anno le due formazioni si sono incontrate per tre volte, due sfide di campionato e una di Coppa Italia di Serie C. Nel match della competizione nazionale di Crotone a vincere furono gli squali per 3-2 ai tempi supplementari con rete decisiva al 110' siglata da Cantisani. In campionato il match d'andata in Calabria venne vinto dal Crotone per 2-0 con doppietta di Golemic, mentre nella gara di Monopoli i calabresi si erano imposti per 1-2, con reti di Vitale e Chiricò per i rossoblù e Starita per i padroni di casa.

Zauli senza squalificati

La nota positiva per il Crotone è la mancanza di giocatori squalificati per la sfida di Monopoli: nessun calciatore è stato infatti fermato dal Giudice Sportivo, nonostante le tensioni della gara dell'Ezio Scida contro la Juve Stabia.

Il tecnico Zauli, che spera nel recupero di Andrea Dini e Guillaume Gigliotti, potrebbe puntare nuovamente sul giovane Vinicius.

In difesa è possibile l'impiego di Federico Papini dal primo minuto, mentre in porta la maglia - in caso di mancato recupero di Andrea Dini - dovrebbe andare nuovamente sulle spalle di Francesco D'Alterio.

Crotone, Tumminello protagonista

La nota maggiormente positiva della prima parte di stagione per il Crotone intanto porta il nome dell'attaccante Marco Tumminello.

Per lui sono arrivate finora otto reti in campionato e due in Coppa Italia. Una doppia cifra stagionale raggiunta con il gol siglato alla Juve Stabia nell'ultima giornata.

Queste la parole rilasciate dallo stesso attaccante ai microfoni della società calabrese. "L’ultima gara contro la Juve Stabia ci ha dato molte certezze perché , a parte i primi 10 minuti, abbiamo dominato. Ci lascia qualche rammarico non aver vinto e l’errore dell’arbitro, che è palese a tutti, ci ha tolto tanto ma ci rende più forti già per la prossima partita".