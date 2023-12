Il calciomercato invernale si avvicina e l'Inter sembra avere in mente un regalo per il suo allenatore, Simone Inzaghi: il nome sul tavolo è quello di Anthony Martial, attualmente in forza al Manchester United, che sembra destinato a lasciare i Red Devils a prezzo di saldo nella sessione di mercato invernale o attendere l'estate per un colpo a parametro zero.

La possibile idea dell'Inter per l'attacco: Martial dallo United

Il giocatore francese, che era stato acquistato dal Manchester United nell'estate del 2015 per una cifra considerevole di 50 milioni di euro, sta attraversando un momento di transizione nella sua carriera; secondo quanto riportato da 'The Athletic', Martial sembra destinato a concludere la sua avventura a Manchester, poiché il club inglese sembra poco propenso a esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale che scade nel giugno 2024.

Con 19 presenze complessive in questa stagione, ma con un minutaggio limitato a 629 minuti e soli due gol segnati, Martial non sembra rientrare tra le prime scelte del tecnico Ten Hag e questa situazione ha portato a due opzioni per il futuro del giocatore: una possibile cessione a gennaio o la partenza a parametro zero a fine stagione.

Il 'Sun' sottolinea che l'Inter sarebbe tra le squadre interessate al talentuoso attaccante francese: la situazione finanziaria potrebbe rendere complicato un affare invernale, viceversa l'Inter potrebbe approfittare della possibilità di acquisire Martial a parametro zero in estate.

Nonostante le difficoltà finanziarie e la concorrenza di altri giocatori come Sanchez e Arnautovic, che non stanno dando le migliori garanzie in sostituzione di Thuram e Lautaro Martinez, l'ipotesi Martial sembra intrigante per l'Inter e il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo significativo per il reparto offensivo, offrendo una valida alternativa ai titolari.

Resta da vedere se l'affare si potrà realmente concretizzerà a gennaio o se l'Inter aspetterà l'estate.

Idea Martial a zero: i colpi 'gratuiti' dell'Inter

Negli ultimi anni i nerazzurri si sono concentrati spesso su colpi importanti a parametro zero, grazie al diligente lavoro della direzione sportiva e dell'Amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è riuscito a portare a Milano nuovi giocatori investendo poco, spesso pagando solo le commissioni per gli agenti.

Gli ultimi colpi a parametro zero dei nerazzurri sono nomi importanti come Marcus Thuram, arrivato in estate a zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladback; ma anche Juan Cuadrado, preso dopo l'esperienza alla Juventus, e lo stesso Henkirh Mkhitaryan, arrivato dopo la scadenza del suo contratto alla Roma.