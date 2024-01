In questi giorni ha fatto molto clamore mediatico l'intervista in forma anonima di un arbitro di Serie A a Le Iene, nella quale ha parlato di diversi argomenti, fra questi anche l'utilizzo non uniforme del Var. Gli esempi portati dall'arbitro sono soprattutto il mancato rigore non sanzionato a favore del Bologna nel match contro la Juventus (presunto fallo di Iling-Junior su Ndoye), quello del presunto fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona ed infine il possibile fallo di mano di Pulisic in Genoa-Milan. Oltre a questi ha valutato l'intervento di Gatti su Djuric e al presunto fallo di mano di Weah in Juventus-Verona, sottolineando che il centrale doveva essere espulso, oltre a quello di Rabiot dietro la linea di fuorigioco in Juventus-Roma.

Sull'argomento ha voluto parlare anche Marcello Chirico, appoggiando l'intervistato sull'utilizzo non uniforme del Var ma criticandolo sul fatto che negli esempi portati abbia menzionato soprattutto presunti favori arbitrali nei confronti della Juventus. Da qui la provocazione ironica: "Ma l'intervistato a Le Iene chi l'ha portato, Giuseppe Marotta?".

Il giornalista Chirico ha criticato gli episodi menzionati dall'arbitro anonimo nell'intervista a 'Le Iene'

Il giornalista sportivo ha voluto sottolineare come l'arbitro intervistato da Le Iene non abbia menzionato gli episodi che avrebbero avvantaggiato l'Inter in questa stagione, da Napoli-Inter (presunto fallo di Lautaro su Lobotka prima del gol di Calhanoglu e mancato rigore non sanzionato a favore dei campani per fallo di Acerbi su Osimhen), fino ad arrivare ai match della squadra di Inzaghi a San Siro contro l'Udinese, il Verona e il Genoa.

Altro episodio che secondo Chirico l'arbitro doveva sottolineare è anche quello in Supercoppa italiana, con l'espulsione per doppia ammonizione di Simeone, con il primo fallo considerato non da sanzione secondo gran parte degli addetti ai lavori. Ulteriore provocazione di Chirico è stata: "All'arbitro la lista degli episodi menzionati glie l'ha data il tifoso interista?".

La risposta di Rocchi all'arbitro intervistato da 'Le Iene'

L'inviato de Le Iene ha intervistato successivamente anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha dichiarato: "Io non ho problemi: se questa persona ha delle prove, ce le faccia vedere. Più trasparenza? Facciamo vedere tutto e ammettiamo gli errori, più di così non sappiamo proprio cosa dobbiamo fare".

Sulla frase post Inter-Verona in cui Rocchi ha difeso gli arbitri rispondendo alle critiche di Sogliano sulla conduzione arbitrale ed esclamando: "Il rigore al Verona gli è stato dato, loro lo hanno sbagliato", il designatore ha risposto: "Non è stata la mia una mancanza di rispetto, non è detto niente di particolare".