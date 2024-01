L'Inter si laurea ufficialmente campione d'inverno vincendo per 2 a 1 in extremis sull'Hellas Verona e lo fa tra le polemiche generali scatenate sul web dai tifosi di Juventus e Milan. Quest'ultimi, si stanno riversando sui social per evidenziare il presunto contatto non fischiato dall'arbitro Michael Fabbri nell'azione del gol di Frattesi tra il difensore Alessandro Bastoni e il centrocampista dell'Hellas Duda. Della partita vinta dagli uomini di Simone Inzaghi ha comunque scritto la sua opinione, scatenando centinaia di repliche al veleno, il giornalisti Fabrizio Biasin sul proprio account X.

Inter, Biasin si esalta per la vittoria dei nerazzurri, centinaia di tifosi replicano: 'Campionato peggio di calciopoli'

Il giornalista sportivo di dichiarata fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha festeggiato la vittoria dell'Inter sul proprio account X scrivendo: "Campioni d'Inverno! L’Inter rischia tanto, troppo, ma riesce a portare a casa una partita che il Verona e un filo di superficialità hanno reso complicatissima. 48 punti in un girone sono un’enormità, ma i 90’ di oggi insegnano che è vietato, vietatissimo distrarsi. Epifania da attacco cardiaco".

Un pensiero scritto dal giornalista che come già anticipato, ha scatenato centinaia di repliche di tifosi pronti a rinfacciare a Biasin l'azione del gol viziata dal presunto contatto di Bastoni, tra i messaggi si leggono dunque post come questo: "Questo campionato è peggio di calciopoli .

Non vedere la gomitata di Bastoni bisogna cessare solo in malafede. Godetevi questa scudetto" o come questo: "Campioni delle ladrate! Siete una roba indecente, non avete neanche la decenza di ammettere che in un modo o nell'altro ve l'hanno fatta vincere" o ancora: "Gol da annullare per fallo di Bastoni e gioco inesistente dell'Inter prescritta.

Gioisci per l'ennesima vittoria del var pro Inter. Contento tu".

Inter, tanti tifosi se la prendono con Arnautovic: 'Non è un giocatore adatto ai colori nerazzurrii. Cosi non andiamo avanti'

Tra le repliche dei tifosi dell'Inter al messaggio di Biasin si leggono anche supporter nerazzurri scontenti della prestazione di Marko Arnautovic: "Mi spiace ma rimane una brutta prestazione di squadra compreso il nostro mister che ha sbagliato con quella sostituzione di Arnautovic.

A proposito urge un vero attaccante e non belle statuine. Da oggi Impariamo a non snobbare più nessuno" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Una partita che più brutta non si può. Arnautovic non è un giocatore da Inter. Calha e Barella molto superficiali cercando giocate da fenomeni quando hanno il passaggio semplice. Cosí non va. Molto male davvero".