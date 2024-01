L'Inter ha praticamente archiviato questa sessione invernale di Calciomercato già a inizio gennaio con l'acquisto di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni più bonus. Si era parlato dell'arrivo di un possibile attaccante, ma alla fine ogni discorso è rimandato alla prossima estate. Tra i profili che piacerebbero alla società nerazzurra c'è quello di Rafa Silva, che al Benfica ha dimostrato di poter giocare in diversi ruoli, sia sul fronte offensivo che in mezzo al campo. E chissà che non possa rappresentare una sorta di jolly tattico a disposizione di Simone Inzaghi.

La Juventus starebbe pensando in extremis ad un colpo a centrocampo viste le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. I bianconeri cercano una soluzione low cost e avrebbero messo nel mirino Giacomo Bonaventura. L'ottimo rapporto tra il centrocampista e Massimiliano Allegri potrebbe anche facilitare l'affare con la Fiorentina.

Inter su Rafa Silva

Uno dei profili che potrebbe piacere all'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Rafa Silva. Il portoghese può giocare in diversi ruoli sia sul fronte offensivo che in mezzo al campo, dando diverse soluzioni dal punto di vista tattico a Simone Inzaghi. D'altronde un calciatore che era arrivato con quelle caratteristiche era Henrikh Mkhitaryan due anni fa, poi diventato intoccabile come mezzala.

Il classe 1993 è alla fine di un ciclo al Benfica, con cui anche quest'anno è stato spesso decisivo mettendo a segno sette reti e collezionando nove assist in diciannove partite di campionato, a fronte di due gol segnati in Champions League.

Un giocatore molto prolifico che farebbe comodo all'Inter per completare il reparto avanzato con un altro calciatore che arriverà dal campionato portoghese, Mehdi Taremi.

Anche Rafa Silva è in scadenza di contratto a giugno e per questo il club meneghino potrebbe fare un tentativo mettendo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni a stagione più bonus.

Dove potrebbe giocare Rafa Silva

Rafa Silva nasce trequartista, ma potrebbe giocare in diversi ruoli nell'Inter. Una sorta di jolly a disposizione di Simone Inzaghi, che potrebbe fare la seconda punta nel 3-5-2 o il trequartista nel 3-5-1-1 o 3-4-1-2.

Escluso che possa fare il quinto a destra o sinistra non avendo caratteristiche difensive. All'occorrenza potrebbe fare anche la mezzala offensiva alternandosi con i vari Barella, Frattesi, Mkhitaryan e Piotr Zielinski.

Juventus su Bonaventura

La Juventus cerca un colpo a centrocampo in questi ultimi giorni di calciomercato. L'ultimo nome finito nel mirino dei bianconeri è quello di Giacomo Bonaventura, che è in ottimi rapporti con Massimiliano Allegri. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno e per questo si sta valutando la fattibilità dell'affare. I viola lo valutano 5 milioni di euro ma non è da escludere che si possa valutare uno scambio con la Juve che darebbe in prestito Moise Kean.

Il passaggio del centravanti italiano all'Atletico Madrid sarebbe saltato in queste ore visto che ci vogliono tre settimane ancora per il suo recupero dall'infortunio. Italiano chiede una punta, ma ha anche Nzola e Beltran per poter attendere il pieno recupero di Kean.