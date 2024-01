Il matrimonio tra Giorgio Chiellini e la Juventus non s'ha ancora da fare: l'ex centrale di difesa ha infatti stretto un accordo con il Los Angeles FC, con cui ha vinto una MLS Cup, che lo elegge a nuovo allenatore per lo sviluppo dei giocatori. Questo il comunicato ufficiale del club: "Il leggendario difensore ed ex giocatore della LAFC Giorgio Chiellini rimarrà alla LAFC come allenatore per lo sviluppo dei giocatori, come annunciato oggi dal club. Chiellini, che ha giocato con la LAFC per due stagioni dal 2022 al 2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre.

Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l'allenatore della LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra".

Giorgio Chiellini rimarrà al Los Angeles FC come allenatore per lo sviluppo dei giocatori

La nota ufficiale del Los Angeles Fc non specifica la durata dell'intesa contrattuale, ma molti ritengono che potrebbe trattarsi di un'esperienza professionale di 6 mesi o un anno al massimo, con l'interesse palesato da Chiellini per lo sviluppo dei giovani talenti che potrebbe indicare una sua possibile transizione verso un ruolo più ampio in cui collocarsi dopo il suo addio al calcio giocato.

In ogni caso, la Juventus sembra essere parte integrante dei piani futuri di Chiellini, che nel corso di un'intervista di qualche settimana fa al The Athletic ha ribadito di volere tornare un giorno in bianconero come dirigente.

La carriera di Chiellini

Dopo essere cresciuto nel Livorno e aver giocato nella Fiorentina, Chiellini si è trasferito nel 2005 alla Juventus iniziando una carriera che sarebbe diventata alla fine lunghissima: 17 gli anni in bianconero con 561 partite disputate condite da 36 gol e 26 assist.

Nove gli scudetti vinti a Torino oltre a 5 Supercoppe italiane e a 5 Coppe Italia: è mancato solo il successo europeo, sfiorato con due finali di Champions League perse contro Real Madrid e Barcellona.

Il grande successo internazionale è arrivato con l'Europeo nel 2021 conquistato con la nazionale italiana: in azzurro in tutto ha disputato 117 incontri con 8 reti all'attivo, per lui anche 26 presenze e 6 gol a livello di Under 21.

Nel 2022 ha lasciato i bianconeri per trasferirsi ai Los Angeles Fc, vincendo il MLS Supporters' Shield ed un campionato della Major League Soccer. Adesso la prosecuzione del suo rapporto col club a stelle striscie, in futuro dovrebbe esserci di nuovo la Juventus.