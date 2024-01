La Juventus per la gara contro il Frosinone di Coppa Italia di giovedì 11 gennaio avrà alcune defezioni importanti. Infatti, mancheranno Federico Chiesa e Adrien Rabiot che sono alle prese con acciacchi fisici. Entrambi puntano a rientrare per la gara contro il Sassuolo di campionato. In attacco, in Coppa Italia, non ci sarà nemmeno Moise Kean, ma sarà regolarmente a disposizione Dusan Vlahovic che ha smaltito l’influenza. Resta, però, da capire se sarà titolare. La Juventus potrà contare anche su Andrea Cambiaso e Samuel Iling - Junior, me partiranno dalla panchina come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri.

Per la Coppa Italia, i bianconeri ritroveranno Manuel Locatelli che in campionato è stato squalificato.

Cambi in Coppa Italia

La Juventus farà alcune rotazioni per permettere a qualche giocatore di rifiatare. Infatti, Adrien Rabiot non sarà a disposizione ma conta di recuperare per la sfida del 16 gennaio contro il Sassuolo. Mentre resta da capire se ci sarà un turno di riposo per Danilo. Le certezze in difesa daranno Gleisone Bremer e Federico Gatti. Il numero 4 juventino, contro il Frosinone, sarà in campo nel primo minuto poiché sarà assente in campionato per squalifica. Lo stesso discorso va fatto per Weston McKennie anche lui non sarà a disposizione contro il Sassuolo. A completare, la mediana ci sarà Fabio Miretti, mentre sulle fasce si va verso la conferma di Timothy Weah e Filip Kostic.

Il numero 11 juventino, ultimamente, non sta rendendo come ci si aspetta e la Coppa Italia per lui può essere un’occasione di riscatto. Kostic non ha ancora trovato la via del gol e nelle ultime partite ha commesso anche alcuni errori in fase difensiva. Il dubbio più grande per Allegri, però, riguarda l’attacco e come ha svelato lui stesso deciderà solo dopo la rifinitura di domani mattina 11 gennaio.

Rebus attacco

In questo momento, Arek Milik è l’unico attaccante della Juventus certo di una maglia da titolare contro il Frosinone. Al suo fianco ci sarà uno fra Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Quest’ultimo sta bene, ma è reduce dall’influenza e dunque sarà necessario l’allenamento di domani mattina 11 gennaio. Nel corso della rifinitura Allegri capirà quanti minuti ha nelle gambe Vlahovic.

La sensazione è che Kenan Yildiz possa essere titolare con DV9 che potrebbe partire dalla panchina. Il tecnico livornese vuole sempre avere alternative importanti in panchina e per questo motivo è possibile che Vlahovic entri a gara in corso. I dubbi di formazione, la Juventus li risolverà solo a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Frosinone. Quello che è certo è che Allegri opterà per i suoi uomini migliori visto che l’obiettivo è passare il turno.