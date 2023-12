Andrea Cambiaso, da questa estate, è un giocatore della Juventus dopo aver maturato esperienza nel Bologna. Il laterale classe 2000 è il simbolo del nuovo corso bianconero che lavora per migliorare con umiltà e impegno. Per Cambiaso essere alla Juventus è un sogno e lo ha ribadito in più occasioni. Il numero 27 juventino è talmente incredulo di vivere una realtà così importante come quella bianconera che pensava la jeep aziendale, consegnata dalla società ai giocatori, fosse un privilegio riservato solo ai big della rosa, come suggerito dalla Gazzetta dello Sport.

Così quando la Juventus gli dato l’auto, Cambiaso ha disdetto l’acquisto di una nuova vettura personale. Dunque, l'ex Genoa conferma di essere rimasto con i piedi per terra, di non essersi montato la testa. Uno dei tanti simboli della Juve operaia. Caratteristiche che lo rendono particolarmente amato dai tifosi: di recente un sostenitore bianconero gli ha confidato che appenderà la sua maglia accanto a quella di Ronaldo e l’espressione di Cambiaso è stato di incredulità assoluta.

Cambiaso lavora per diventare uno dei migliori

Il segreto del successo è spesso nel lavoro e questo è uno dei diktat ripetuti spesso da Massimiliano Allegri che a più riprese ha ripetuto: “Bisogna star zitti e lavorare”.

Questo spirito è stato compreso immediatamente da gran parte dei giocatori bianconeri al punto che Andrea Cambiaso, appena rientra a casa dopo le partite, si mette davanti alla televisione per rivedere la sua prestazione. Il gruppo bianconero è volto solo al lavoro e in questa rosa non sembra esserci spazio per le star. Lo ha confermato anche lo stesso Wojciech Szczesny che ha spiegato come gli egoismi personali ormai siano fuori dallo spogliatoio.

Nella testa di un ragazzo come Andrea Cambiaso non c’è spazio per gli atteggiamenti da divo e quando Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Federico Gatti lo hanno portato in discoteca ha voluto fare la fila come tutte le altre persone nonostante il bodyguard lo avesse riconosciuto e gli avesse proposto di saltare la coda.

Numeri da urlo per Cambiaso

Cambiaso, da quando è alla Juventus, si è conquistato un posto da titolare nell’undici di Massimiliano Allegri sia giocando a destra che a sinistra. Adesso sta per rientrare Timothy Weah, ma l’americano se vorrà nuovamente giocare dal primo minuto dovrà fare meglio del numero 27 juventino che intanto ha già segnato un gol decisivo come quello contro il Verona e ha realizzato due assist: quest’ultimo dato lo ha fatto diventare uno dei difensori più giovani a fare due assist nelle ultime tre stagioni.