La 22esima giornata di campionato regala spunti interessanti in merito alla classifica, con l'Inter che vince a Firenze non senza polemiche recuperando due punti alla Juventus e portandosi a +1 sui bianconeri con la squadra di Inzaghi che deve ancora recuperare il match contro l'Atalanta a fine febbraio. Non sono mancate le polemiche arbitrali in Fiorentina-Inter, con due episodi in particolar modo che hanno avuto molto clamore mediatico. Il primo è il gol di Lautaro Martinez, con un presunto fallo della'argentino su Fabiano Parisi non sanzionato da Aureliano.

Il secondo è il mancato rigore su un contatto fra Bastoni e Ranieri in area interista, anche qui non valutato con sanzione dall'arbitro del match. Non è mancata la reazione dei tifosi della Juventus, alcuni dei quali sui social fra ironia e critiche pesanti agli arbitri hanno sottolineato che vincere contro l'Inter aiutata a loro detta dagli arbitri rende impossibile alimentare la speranza di vincere lo scudetto da parte della squadra bianconera.

I commenti degli utenti al mancato rigore non sanzionato alla Fiorentina nel match con l'Inter

In un post scritto da Mirko Nicolino nel quale il giornalista commentava l'episodio del contatto Bastoni - Ranieri sottolineando a sua detta l'errore dell'arbitro nel non valutarlo come fallo da rigore per la Fiorentina, tanti utenti hanno voluto commentarlo.

Uno di questi ha scritto: "Vediamo se Rocchi chiama fra il primo o il secondo tempo. Ah no, è a favore dell'Inter". Un altro ha scritto: "Non avrai mica pensato che dava rigore? Comunque aldilà delle facili battute, la fase difensiva della Fiorentina è terribile . Lascia praterie enormi all Inter, é solo questione di tempo".

Un altro sostenitore della Juventus ha scritto: "Il bello è che ci facciamo la guerra tra di noi con e contro il nostro allenatore, mentre questo prendono per il culo tutti da 5 mesi". Un altro ha scritto ironicamente: "Gli onesti".

Gli episodi di Fiorentina-Inter

Il primo episodio che ha fatto discutere in Fiorentina-Inter è il gol di Lautaro Martinez, che arriva dopo aver utilizzato le braccia al limite della regolarità colpendo Parisi.

Per Aureliano e il Var non ci sono motivi per annullare il gol, diverso è il contatto fra Bastoni e Ranieri, con il centrale difensivo dell'Inter che tiene la maglia del giocatore della Fiorentina per diversi secondi. Per gran parte degli addetti ai lavori il contatto poteva essere sanzionato con il fallo da rigore. Nel secondo tempo un intervento di pugno di Sommer che colpisce pallone e Nzola porta al rigore per la Fiorentina, non segnato da Nico Gonzalez.

La vittoria contro i toscano significa per l'Inter primo posto a 54 punti, a +1 sulla Juventus anche se la squadra di Inzaghi deve recuperare un match, contro l'Atalanta. La prossima giornata di campionato ci sarà a San Siro proprio Inter contro la Juventus.