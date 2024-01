La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato e potrebbe regalare ad Allegri un rinforzo a centrocampo. Si valuta però anche il Calciomercato estivo e come dichiarato dal giornalista sportivo Ciro Venerato alla Domenica Sportiva la società bianconera sta lavorando soprattutto sui rinforzi per la fascia offensiva. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Felipe Anderson ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo il nome nuovo sul quale la società bianconera sta lavorando in previsione della stagione 2024-2025 è Mattia Zaccagni, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2025 e che potrebbe arrivare in caso di partenza di Federico Chiesa.

Il giornalista Venerato ha parlato di Zaccagni, che piace alla Juventus

"La Juve sta valutando il mercato degli esterni. C'è stato un approccio non convintissimo con Felipe Anderson, che continua a chiedere 4 milioni, mentre la Juve potrebbe ragionare eventualmente su 3. Ma il nome nuovo per la Juve è sempre in casa Lazio ed è Zaccagni, calciatore che ha difficoltà a rinnovare con Lotito e che ha il contratto in scadenza nel 2025". Queste le dichiarazioni di Ciro Venerato alla Domenica Sportiva. Il giornalista sportivo ha aggiunto che l'arrivo di Zaccagni si definirebbe con la partenza di Federico Chiesa, anche lui in scadenza a giugno 2025 con la società bianconera. Il giocatore della Lazio ha una valutazione di mercato vicina ai 25 milioni di euro ma a giugno sarà ad un anno dalla scadenza contrattuale con la società laziale, proprio per questo non è da scartare la possibilità che il prezzo di mercato diminuisca in maniera importante.

Per quanto riguarda invece Federico Chiesa il suo prezzo di mercato dipenderà molto dalla seconda parte di stagione che disputerà il giocatore della Juventus. La società bianconera vorrebbe venderlo almeno a 60 milioni di euro ma al momento sembra difficile pensare ad una società pronta ad investire tale somma.

La Juventus valuta anche Felipe Anderson

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de Il Messaggero ci sarebbe già un'intesa economica fra Felipe Anderson e la Juventus sulla base di 4 milioni di euro a stagione. Una trattativa di mercato che si definirebbe nelle prossime settimane in quanto il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e approderebbe a Torino a parametro zero.

Difficilmente la Juventus investirà su entrambi i giocatori. In questa stagione fino ad adesso Zaccagni ha disputato 18 match segnando 3 gol e fornendo un assist nel campionato italiano, a questi bisogna aggiungere un match con un gol in Coppa Italia e 5 match in Champions League. Per quanto riguarda invece Felipe Anderson ha disputato nel campionato italiano 21 match segnando 2 gol e fornendo 6 assist decisivi ai compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Supercoppa italiana, 2 di Coppa Italia e 6 con un assist in Champions League.