Questa sessione di Calciomercato si sta per chiudere senza grandissimi sussulti, con l'Inter che ha chiuso l'acquisto di Tajon Buchanan dal Brugge a inizio gennaio e la Juventus a prelevare Tiago Djalò, colpo più per il futuro che per l'immediato. Discorso diverso per quanto riguarda giugno, quando ci saranno diverse operazioni in ballo. Per quanto riguarda i nerazzurri bisognerà resistere alle sirene di mercato provenienti dalla Premier League, laddove il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Federico Dimarco, che anche quest'anno sta facendo molto bene con la maglia nerazzurra.

Nelle ultime ore poi c'è una suggestione che sta prendendo corpo ed è quella che riguarda il prossimo centravanti della Juventus. Si tratterebbe di Victor Osimhen, che sicuramente lascerà il Napoli a fine stagione come fatto intendere sia da lui che dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. L'indiscrezione, più un suggerimento rivolto ai bianconeri, è stata lanciata da Alessandro Matri ma l'affare appare tuttavia oltre modo complicato per una serie di fattori.

Newcastle su Dimarco

La Premier League molto probabilmente busserà alle porte dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Non solo per Denzel Dumfries, che sarà ceduto qualora non si trovasse l'accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2025, ma anche per Federico Dimarco.

In particolar modo ci sarebbe il Newcastle che sarebbe pronto a fare un tentativo per l'esterno mancino.

Operazione tutt'altro che semplice visto che il classe 1997 è uno degli elementi simbolo della squadra di Simone Inzaghi, che punta molto su di lui. Solo qualche settimana fa il calciatore ha rinnovato il contratto fino a giugno 2027, anche per una sorta di premio per il rendimento avuto, con adeguamento dell'ingaggio.

Le cifre in ballo per Dimarco

Il Newcastle avrebbe sondato il terreno dicendosi anche disposto a mettere sul tavolo dell'Inter una cifra intorno ai 40 milioni di euro ma stando a quanto filtra i nerazzurri valutano il cartellino dell'esterno mancino intorno ai 60 milioni.

Se si dovesse arrivare a parlare di questa cifra appare complesso ipotizzare una risposta negativa dell'Inter.

Inoltre non bisogna dimenticare che alle spalle di Dimarco c'è un giocatore di assoluto livello come Carlos Augusto, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, come successo contro la Fiorentina.

Suggestione Osimhen-Juventus

Nelle ultime ore si parla molto anche della suggestione Victor Osimhen alla Juventus, rilanciata dall'ex calciatore e opinionista Alessandro Matri. "Non sarebbe una spesa insostenibile: la Juve ci ha già abituato a operazioni di questo tipo, come accadde per il Pipita. Se va in Champions avrà un jolly da spendere. Vendendo i migliori della squadra, può arrivare a quelle cifre". Il Napoli valuta il nigeriano circa 120 milioni: i bianconeri potrebbero puntare, per racimolare la cifra, alla cessione di Vlahovic per 70 milioni e a quella di Soulé intorno ai 30 milioni o potrebbe addirittura mettere entrambi sul piatto dei partenopei, oltre ad un conguaglio economico tra i 20 e i 30 milioni di euro.

L'affare ovviamente è molto delicato vista la rivalità che c'è tra i due club, col colpo Higuain che in passato si è concretizzato solo perchè il Napoli non si è potuto opporre trattandosi del pagamento di una clausola rescissoria: visto inoltre il nuovo corso bianconero, molto attento alle spese, appare complesso ipotizzare una spesa così ingente per un solo calciatore.

Come cambierebbe il Napoli in attacco

Un'operazione del genere cambierebbe comunque il volto al Napoli che, però, potrebbe tornare a schierare un 4-3-3 di assoluto livello. Il tridente d'attacco, infatti, sarebbe formato da Kvaratskhelia a sinistra, Dusan Vlahovic al centro e Matìas Soulé a destra, con Ngonge, Raspadori e Politano prime alternative.

Senza considerare l'incomodo Simeone.

Ad ogni modo, se non si tratta di fantacalcio ci siamo molto vicini. Con ogni probabilità Osimhen finirà al PSG o in Premier League, campionato che lui stesso ha spesso evidenziato di considerare come il migliore al mondo.