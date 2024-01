Nelle scorse ore il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha commentato sul proprio account X il contatto che sta facendo discutere tra Alessandro Bastoni e Duda nell'azione del gol che ha regalato la vittoria per 2-1 all'Inter contro l'Hellas Verona.

Intanto anche il giornalista Rai Enrico Varriale sul proprio account X ha parlato di quanto accaduto sul campo di San Siro, evidenziando come i nerazzurri si siano laureati campioni d'inverno grazie a un gol che sarebbe stato da annullare.

Tancredi Palmeri: 'Visto da diverse angolazioni è inspiegabile come il Var non sia intervenuto sul fallo di Bastoni'

"Visto adesso il replay con angolazione giusta del fallo di Bastoni. Francamente inspiegabile come il Var non sia intervenuto", cosi ha esordito nel messaggio sul proprio account X Tancredi Palmeri commentando il contatto tra Bastoni e Duda nell'azione del gol che ha permesso all'Inter di vincere sull'Hellas Verona per 2-1.

Il giornalista di Sportitalia ha poi aggiunto: "È il terzo episodio di Var inspiegabile quest’anno dopo il rigore negato al Bologna contro la Juventus e il mani di Pulisic contro il Genoa".

Un post che ha scatenato una serie di repliche di tifosi più o meno d'accordo con il pensiero del giornalista: tra i messaggi si leggono ad esempio utenti che scrivono: "Nel momento in cui il portiere del Verona para il tiro di Barella e perde il pallone di mano inizia completamente una nuova azione.

Il var non può intervenire perché l'azione non rimane sempre nei piedi dell'Inter ininterrottamente". O ancora: "Diciamolo una volta per tutte: in Italia abbiamo una classe arbitrale e VAR scarsi, incompetenti e qualcuno anche in malafede. Ecco, l’ho detto". Qualcun altro aggiunge: "Il punto è questo: errore a nostro favore, diciamo anche ok anche se secondo me meno clamoroso di altri.

Vogliamo parlare degli altri episodi anche con altre squadre? Sennò è solo rumore dei nemici".

Varriale su Inter-Hellas Verona: 'Gol di Frattesi da annullare, con cui Inter è campione d'inverno'

Anche il giornalista della Rai Enrico Varriale ha detto la propria opinione su quanto accaduto in campo tra Inter ed Hellas Verona: "Succede di tutto in Inter-Hellas Verona.

Torna Lautaro e ritrova il gol. Nel secondo tempo l'Hellas Verona segna con Henry che poi sarà protagonista negativo sbagliando nel recupero il rigore del pari dopo il gol di Frattesi. Rete da annullare, con cui Inter è campione d'inverno".