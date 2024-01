Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube della vittoria ottenuta in extremis dall'Inter per 2 a 1 contro l'Hellas Verona e dell'episodio che sta facendo discutere tra Bastoni e Duda in occasione del secondo gol dei nerazzurri. Anche il giornalista Fabio Ravezzani sul proprio account X ha commentato quanto accaduto sul prato di San Siro, evidenziando come la rete di Davide Frattesi fosse da annullare.

Juve, Zuliani contro l'Inter: 'Contro l'Hellas sarebbe potuto essere un pareggio e invece la lotta scudetto è sempre condizionata'

Il giornalista sportivo vicino ai colori della Juventus Claudio Zuliani è stato autore nelle scorse ore di un lungo video pubblicato sul proprio canale Youtube nel quale ha parlato della discussa vittoria dell'Inter per 2 a 1 con l'Hellas Verona: "Poteva essere un pareggio per 1 a 1 del Verona a San Siro e la Juventus avrebbe avuto la possibilità, vincendo a Salerno, di agganciarli in testa alla classifica e girare appaiati per una bellissima lotta scudetto che invece è continuamente condizionata e aiutata. Fortunelli o furtarelli non lo so, ma di fatto questo è il verdetto di San Siro".

Zuliani, parlando poi della conferenza stampa che ha visto protagonista Massimiliano Allegri nella giornata di ieri ha detto: "In conferenza stampa hanno provato 3 volte a far uscire dalla bocca di Allegri la parola scudetto ma lui non la tirerà mai fuori per 2 motivi, il primo perché la Juventus non è partita con l'obiettivo di vincere il tricolore; secondo poi perché anche Allegri ha gli occhi per vedere quello che sta succedendo, poi magari se più avanti le squadre saranno appaiate si potranno fare altri ragionamenti.

Ma in questo momento l'Inter è ingiocabile". Zuliani, confrontando poi il differente metodo di arbitraggio visto nelle partite giocate da Juventus ed Inter contro l'Hellas Verona ha detto: "La differenza di arbitraggio è soltanto una, la Juventus ha vinto all'ultimo fiato dopo che ci sono stati due episodi contrari che hanno riguardato tutti e due Kean, compreso il gol annullato all'attaccante per un contatto lieve su Faraoni.

In quel caso in sala Var vanno a ritroso e tolgono il gol ai bianconeri. A San Siro invece Bastoni dà una gomitata uscendo dall'area di rigore e non tolgono il gol della vittoria che vale il 2 a 1 all'Inter".

Ravezzani: 'Il gol dell'Inter era da annullare. Classe di varisti non in grado di esprimere decisioni importanti'

Anche il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto sul proprio account X della vittoria dell'Inter per 2 a 1 e dell'episodio discusso del contatto fra Bastoni e Duda: "Se è possibile esprimere un’opinione senza scatenare la solita canea, il gol dell’Inter era da annullare. Anche quello del Verona parte da un contrasto probabilmente falloso, ma di interpretazioni diverse ne abbiamo viste tante.

Bastoni invece commette fallo con palla lontana". Ravezzani ha poi aggiunto: "Se la classe arbitrale italiana non è in grado di esprimere uno gruppo di varisti che prendano decisioni i coerenti, è un grave fallimento. Il Var deve essere strumento di giustizia, non di ingiustizia. Ma lasciamo perdere teorie ridicole di complotti o asservimenti vari".