L'Inter ha battuto non con poca fatica il Verona ma ha dimostrato di avere dei limiti in attacco quando entrano le seconde linee. Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non stanno dimostrando di essere utili alla causa e, proprio il cileno, potrebbe partire in questa sessione di mercato. I nerazzurri, con l'arrivo di Buchanan, non hanno slot per gli extracomunitari e, per questo motivo, Mehdi Taremi potrebbe essere ingaggiato solo a giugno.

Inter, obiettivo Supercoppa per finanziare il mercato

Alla dirigenza meneghina manca anche disponibilità economica anche se la vittoria della Supercoppa Italiana potrebbe garantire circa 7 milioni di euro.

Il club allenato da Simone Inzaghi non è molto soddisfatto di Sanchez che non sta rendendo come sperato. Il cileno non ha dato il suo contributo neanche da trequartista e il suo addio non è escluso. Sulle sue tracce ci sarebbero dei club arabi ma l'Inter non lo lascerà andare se non individuerà prima un sostituto. Intervenire sul mercato per Marotta e Piero Ausilio non è affatto semplice in quanto la disponibilità economica è minima e i profili congeniali al progetto non sono molti. Il nome più seguito è quello di Taremi che potrebbe essere ingaggiato a parametro zero a giugno perché non dovrebbe rinnovare con il Porto. Anticipare il suo arrivo non è possibile perché l'Inter, con l'arrivo di Buchanan, non ha più slot a disposizione per tesserare extracomunitari.

La soluzione potrebbe essere quella di prelevare un calciatore comunitario in prestito con opzione di riscatto ma non è semplice ingaggiare profili funzionali a stagione in corso. La vittoria della Supercoppa potrebbe garantire una somma minima per un prestito oneroso o con riscatto. Nelle ultime settimane sono stati accostati nomi come Mauro Icardi del Galatasaray e Martial in scadenza nel 2024 con lo United.

Non si esclude soluzione interna

Inzaghi potrebbe essere costretto a varare il piano di emergenza con lo spostamento di Henrikh Mkhitaryan alle spalle della punta. L'armeno ha svolto già questo ruolo in passato, sia alla Roma che nel Borussia Dortmund, e potrebbe risolvere i problemi nerazzurri che dovrebbero poi pensare di inserire una mezzala accanto a Calhanoglu e Barella.

Vista la partenza di Agoumè, gli indiziati sarebbero Klaassen o Frattesi poichè anche Stefano Sensi sembra aver un piede fuori dalla Pinetina.

Il talento pronto a rientrare a casa

L’Inter riceve ottime notizie da Valentin Carboni. Il calciatore, in forza al Monza in prestito, sta giocando delle ottime partite (contro il Frosinone ha messo a segno un gol e un assist) e molto probabilmente verrà confermato nella rosa della prossima stagione dell’Inter. Il calciatore è molto duttile tatticamente e può agire sia da seconda punta che da trequartista nel 3-4-2-1. Le sue doti tecniche nell’uno contro uno gli permetterebbe di essere valido anche da esterno offensivo sulla fascia destra per giocare a piede invertito.