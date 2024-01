Giovedì 11 gennaio alle ore 21 si giocherà all'Allianz Stadium Juventus-Frosinone: gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 23/24. Allegri parrebbe voler puntare sul 3-5-2 piazzando in attacco Milik affiancato da uno tra Yildiz e Vlahovic, mentre Locatelli dovrebbe tornare a prendersi il timone del centrocampo bianconero dal primo minuto. Di Francesco, invece, sembrerebbe voler optare per il solito propositivo 4-3-3 schierando nella triade d'attacco Kaio Jorge in mezzo con ai lati Soulé e Ibrahimovic.

Statistiche: gli ultimi sette incontri tra bianconeri e gialloblu disputati tra Serie A e Serie B annoverano un marcato vantaggio da parte dei bianconeri con sei vittorie ottenute e un match terminato in parità.

In cinque dei sei bottini pieni ottenuti dalla Juventus, inoltre, il Frosinone non è andato a segno.

Juventus, ballottaggio Yildiz-Vlahovic in attacco

Mister Allegri e la sua Juventus vorranno strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia, ma per farlo dovranno battere il Frosinone senza, però, poter contare sulle prestazioni degli infortunati Alex Sandro, Kean, Chiesa e De Sciglio. Per centrare la seconda vittoria di fila nella coppa nazionale, a seguito del 6-1 contro la Salernitana [VIDEO], il tecnico della Vecchia Signora potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2 puntando su Perin come estremo difensore. Rugani dovrebbe essere preferito a Danilo e a ultimare il reparto arretrato parrebbero esserci Gatti e Bremer.

Il centrocampo della Juventus, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Iling Jr. e Cambiaso come esterni, con Locatelli, Rabiot e Miretti a far da scudo. Oltre al probabile impiego di Milik in attacco, sembrerebbe dover esserci un ballottaggio tra Yildiz e Vlahovic, col talentino turco classe 2005 che pare avanti nelle gerarchie dell'allenatore.

Frosinone, out Marchizza e Oyono

Eusebio Di Francesco e il suo Frosinone sono reduci da un convincente 4-0 lontano dalle mura amiche contro il Napoli ma la Juventus che incontreranno ai quarti di finale parrebbe, almeno sulla carta, decisamente più in forma dei partenopei al momento. Per impensierire i bianconeri l'allenatore dei gialloblu potrebbe decidere di schierare il 4-3-3 piazzando Turati tra i pali.

Difesa a quattro con Monterisi e Lirola come probabili terzini e la coppia Okoli-Romagnoli a far da filtro in mezzo al reparto arretrato. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini comporranno, con buona probabilità, il centrocampo del Frosinone, nel frattempo i tre interpreti d'attacco dovrebbero essere Soulè, Kaio Jorge e uno tra Caso e Ibrahimovic, sebbene quest'ultimo sembrerebbe avere più chance di vestire la maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone:

Juventus (3-5-2): Perin, Rugani, Bremer, Gatti, Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr., Yildiz (Vlahovic), Milik. Allenatore: M. Allegri.

Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Romagnoli, Okoli, Lirola, Mazzitelli, Brescianini, Barrenechea, Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic (Caso). Allenatore. E. Di Francesco.