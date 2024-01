Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di TV Play del pareggio tra Juventus ed Empoli per 1 a 1, puntando il faro su Massimiliano Allegri e su alcuni errori che avrebbe commesso il tecnico toscano nella partita. Della scelta fatta da Allegri di tenere fuori Kenan Yildiz per far giocare Arkadiusz Milik contro l'Empoli dl Davide Nicola ha detto la propria opinione anche il giornalista Rai Alberto Rimedio alla trasmissione la Domenica Sportiva.

Bargiggia punge Allegri: 'Con l'Empoli ha sbagliato e l'espulsione di Milik è solo una scusante'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto nelle scorse ore a TV Play e parlando del pareggio della Juventus con l'Empoli ha puntato il dito su Allegri e su alcuni errori che avrebbe commesso il tecnico bianconero: "Una volta che la Juve è andata in vantaggio ha fatto un cambio senza senso mettendo Weah per Miretti e si è portato l’Empoli al limite dell’area, in quel momento avrebbe dovuto mettere Yildiz vicino a Vlahovic. Un po’ l’ha buttata Allegri non c’è la controprova e la scusante dell’espulsione di Milik ma era una partita da vincere e Allegri ha sbagliato". Bargiggia ha poi rintuzzato su questo argomento, sottolineando come Allegri abbia tenuto fuori Yildiz per un presunto atteggiamento sbagliato del turco, che poi però ha dimostrato di essere in palla anche quando entrato nel secondo tempo.

Parlando di Fiorentina-Inter, il giornalista ha evidenziato come la formazione viola non meritasse la sconfitta, avendo creato tanto ma non disponendo di un finalizzatore in grado di concretizzare la mole di azioni offensive create dalla compagine di Vincenzo Italiano. Bargiggia ha comunque ribadito la forza di un'Inter in grado di prendere punti alla Juventus senza poter convocare tre calciatori importanti come Barella, Dimarco e Calhanoglu.

Commentando infine gli episodi arbitrali del match, il giornalista si è detto soddisfatto dell'operato del giudice di gara Aureliano.

Juventus, Rimedio: 'Yildiz fuori? Valutazione sbagliata da parte di Allegri'

Anche il giornalista della Rai Alberto Rimedio ha commentato alla trasmissione La Domenica Sportiva le scelte fatte da Massimiliano Allegri nel pareggio della Juventus con Empoli: " Yildiz fuori?

Non è un problema di stanchezza. Allegri considerava la partita contro l'Empoli una gara semplice, ha gestito lo spogliatoio per tenere tutti sulla corda magari e per far abbassare la cresta a Yildiz nel timore che potesse un pochino esaltarsi in questo suo straordinario momento ha preferito Milik perché pensava di vincere. Una valutazione sbagliata".