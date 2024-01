Il pareggio dell'Empoli contro la Juventus all'Allianz Stadium ha frenato la corsa dei bianconeri verso lo Scudetto, con una prestazione opaca della squadra di Allegri, complicata ulteriormente dall'espulsione di Milik e dalle assenze di giocatori chiave come Rabiot e Chiesa. Quest'ultimo sembra avere meno probabilità di rimanere a Torino, con un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Le voci di mercato lo affiancherebbero a squadre di Premier League, ma al momento sembra che il Bayern Monaco potrebbe inserirsi nella vicenda per ottenere il calciatore.

Il Bayern Monaco a caccia di un sostituto di Coman, ai tedeschi piace molto Federico Chiesa

Il grave infortunio di Coman potrebbe spingere il Bayern a sondare la fattibilità di un possibile trasferimento di Chiesa. Sebbene sembri improbabile che la Juventus si privi del giocatore nel mercato di riparazione, l'opzione potrebbe guadagnare slancio in vista della finestra estiva.

Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo per il rinnovo con Chiesa, il Bayern potrebbe esplorare la possibilità di un trasferimento, proponendo un'offerta di 50 milioni di euro. La Juventus, evitando di ripetere situazioni come quella di Dybala, dovrà prendere in considerazione seriamente queste valutazioni per evitare la perdita del giocatore a parametro zero.

La situazione contrattuale di Chiesa, un rinnovo sempre più lontano

Il rinnovo contrattuale di Chiesa con la Juventus è in una fase di stallo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, sia per il club che per il giocatore sarebbe vantaggioso raggiungere al più presto un accordo per il rinnovo. L'ultimo incontro tra la dirigenza della Juventus, con Cristiano Giuntoli in testa, e l'entourage di Chiesa, guidato dall'agente Fali Ramadani, è avvenuto prima di Natale.

Tale incontro non ha portato a una soluzione e si è concluso con la promessa di un nuovo colloquio previsto per febbraio/marzo.

La storia d'amore tra la Juventus e Chiesa, gol, vittorie, ma anche gravi infortuni

È un attaccante esterno di piede destro, versatile come ala su entrambe le fasce, dotato di abilità nell'accentrarsi e nel tiro in porta.

Può ricoprire il ruolo più avanzato di seconda punta e si dimostra adatto anche a compiti di copertura. Apprezzato per la grinta, lo spirito di sacrificio, l'esplosività e la velocità che gli consentono di cambiare ritmo e superare gli avversari.

Nella stagione 2020-2021, inizia con la Fiorentina, segnando un gol in tre partite di campionato. Il 5 ottobre, passa in prestito biennale alla Juventus con opzione di riscatto per 40 milioni (più 10 milioni di bonus). Debutta il 17 ottobre, fornisce un assist nel pareggio contro il Crotone e riceve un cartellino rosso. Successivamente, si distingue in Champions League e contribuisce alla vittoria in Supercoppa italiana. Conclude la stagione segnando 14 gol e diventando decisivo nella vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta.

Nella sua seconda stagione, il 29 settembre 2021, segna il suo quarto gol consecutivo e da titolare in Champions League contro il Chelsea. La sua annata si interrompe il 9 gennaio 2022 a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo 10 mesi di assenza, torna in campo nel novembre 2022. Il 19 gennaio 2023, segna il gol decisivo negli ottavi di Coppa Italia contro il Monza. Il 22 maggio successivo, ritorna al gol in campionato dopo un anno e mezzo, nonostante la sconfitta contro l'Empoli.