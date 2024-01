"La Juventus ha un po' di liquidità eventualmente da investire per una mezzala, i soldi arrivano dalle cessioni di Dragusin e Ranocchia": così a Tv Play si è espresso il giornalista sportivo Paolo Bargiggia che si è detto convinto di come i bianconeri, dopo l'acquisto di Djalò dal Lille, potrebbero piazzare un altro colpo a centrocampo solo comunque se si presenteranno opportunità interessanti, una delle quali potrebbe essere costituita da Mikel Merino della Real Sociedad.

Dragusin sta per trasferirsi in particolare al Tottenham per circa 30 milioni di euro, con la Juventus che ricaverà 6 milioni di euro dato che dagli accordi presi in passato ai bianconeri spetta il 20% circa.

Bargiggia: 'Djalà costerà 3 milioni circa'

"Le cifre dell’operazione del passaggio di Tiago Djaló alla Juventus sono di tre milioni di euro subito più due di bonus, con 10 per cento di futura rivendita e stipendio da due milioni più bonus fino al 2028" ha dichiarato Bargiggia. "L'Inter era convinta di poterlo prendere a parametro zero in vista dell’estate del 2024, ma qualcosa di negativo nell'aria si poteva avvertire. A ogni tentativo di chiudere c'è sempre stato un ritardo nelle risposte da parte di chi rappresenta il giocatore. La Juve ha fatto questa proposta e ha avuto l'appeal giusto".

"I soldi arrivano dalla cessione di Ranocchia al Palermo. I bianconeri riceveranno, inoltre, anche il 20 per cento dalla cessione di Dragusin.

Ieri sera ci sono stati dei colpi di scena con l’inserimento del Bayern Monaco, ma oggi c'è stato il nuovo sorpasso del Tottenham che ha fatto un'offerta pazzesca da 26 milioni più 4 di bonus per un giocatore che si è consacrato soltanto in questa prima parte di stagione. La Juve ha dunque un po' di liquidità eventualmente da investire per una mezzala, nel caso ci siano le condizioni.

Un nome che piace a Giuntoli è Mikel Merino della Real Sociedad, ed è solo l’ultimo che si aggiunge alla lista dei centrocampisti cercati dalla Juventus".

Chi è Mikel Merino

Quello che sarebbe il nuovo obiettivo della Juventus gioca nella Real Sociedad dove quest'anno ha disputato fino ad adesso 16 match nel campionato spagnolo segnando un gol e fornendo 3 assist ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa di Spagna e 5 match con un gol ed un assist in Champions League.

Merino è cresciuto nell'Osasuna prima di trasferirsi nel Calciomercato estivo del 2016 al Borussia Dortmund per circa 4 milioni di euro. Nel 2017 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Newcastle che alla fine lo preleva per 10 milioni di euro circa per poi approdare nel 2018 alla Real Sociedad per 12 milioni di euro totali.

In carriera fin qui ha disputato 321 match segnando 30 gol e fornendo 35 assist ai suoi compagni. Merino può agire davanti alla difesa come metronomo ma anche nel ruolo di mezzala d'inserimento, con la mediana ad essere proprio il reparto in cui la Juventus sembra avere più bisogno di eseguire nuovi innesti.