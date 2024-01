La Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Frosinone di giovedì 11 gennaio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Per questo match, mister Allegri non avrà a disposizione Adrien Rabiot a causa di un sovraccarico muscolare. La speranza dei bianconeri è quella di recuperarlo per la gara contro il Sassuolo del 16 gennaio, ma al momento trapela un po’ di pessimismo sulla sua disponibilità. Qualcosa in più si capirà nei prossimi giorni quando il giocatore tornerà a lavorare in campo.

Intanto in queste ore, anche Dusan Vlahovic tiene in ansia i bianconeri visto che ha la febbre e ciò potrebbe mettere a repentaglio la sua presenza giovedì contro il Frosinone.

Allegri in emergenza

La Juventus dovrà fare i conti con alcune assenze nel match contro il Frosinone, in particolare Massimiliano Allegri deve capire come stanno due dei suoi cinque attaccanti. Federico Chiesa prosegue nel lavoro a parte, anche se il ginocchio si è sgonfiato, ma la sensazione è che la Juventus non lo rischi in Coppa Italia per averlo poi in campionato contro il Sassuolo.

Contro il Frosinone, però, resta da capire se ci sarà Dusan Vlahovic, che in queste ore ha la febbre. Qualora non dovesse farcela, Allegri si ritroverebbe ad avere a disposizione solo Kenan Yildiz e Arek Milik. Al momento sono loro i candidati per giocare contro il Frosinone. La speranza, però, è che il serbo possa essere almeno in panchina.

L’emergenza in casa Juventus potrebbe proseguire anche in campionato contro il Sassuolo, ma in questo caso le defezioni più pesanti sarebbero a centrocampo. Infatti nella prossima gara di Serie A Weston McKennie sarà certamente assente poiché squalificato, ma Allegri rischia di non avere nemmeno Adrien Rabiot, che ha un sovraccarico muscolare e per ora resta a forte rischio.

Senza di loro, nel match contro il Sassuolo la Juventus potrebbe schierare un centrocampo inedito.

Centrocampo da rivisitare

Per il match contro gli emiliani il ruolo di mezzala sinistra sarebbe sguarnito. Una delle soluzioni può portare ad inserire Nicolussi Caviglia in regia e a spostare Locatelli come interno, ma Allegri potrebbe anche accentrare Cambiaso o Iling-Junior.

In ogni caso la decisione verrà presa solo quando si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Rabiot, ma soprattutto, al momento, la priorità del tecnico juventino è la Coppa Italia, solo dopo si penserà al Sassuolo.