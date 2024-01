La Juventus è al lavoro per definire il rinforzo a centrocampo ma negli ultimi giorni la società bianconera sta incontrando diverse problematiche nel raggiungere determinati giocatori. Si è parlato ad esempio di Jordan Henderson, centrocampista dell'Al Ettifaq ma al momento sembra difficile un suo possibile approdo anche perché la società araba non sarebbe disposta a lasciarlo partire in prestito e l'ingaggio dell'inglese è notevole. Problemi anche per Samardzic, ci sarebbe l'intesa contrattuale fra il papà agente sportivo e la società bianconera ma manca quella con l'Udinese.

Di conseguenza negli ultimi giorni di mercato la Juventus potrebbe valutare il ritorno di Federico Bernardeschi, che non ha nascosto il desiderio di ritornare a Torino per dare il suo contributo nella seconda parte di stagione.

La Juventus valuterebbe l'arrivo di Bernardeschi a fine mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, considerando le problematiche nell'arrivare a giocatori come Henderson e Samardzic, la Juventus starebbe valutando come rinforzo il centrocampista del Toronto Federico Bernardeschi. L'ex bianconero (ha giocato a Torino dal 2017 al 2022) arriverebbe come alternativa ai titolari e potrebbe giocare non solo come mezzala d'inserimento ma anche come trequartista o seconda punta.

Un acquisto che sarebbe molto utile anche perché conosce l'ambiente ed ha un buon rapporto professionale ed umano con Massimiliano Allegri. Il 30enne non ha nascosto il suo desiderio di ritornare alla Juventus per dare il suo contributo nella seconda parte di stagione, ma rappresenterebbe una possibilità di fine mercato nell'eventualità non dovesse arrivare un centrocampista.

C'è da dire però che un eventuale acquisto di una mezzala non escluderebbe l'arrivo di Bernardeschi, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Moise Kean. A tal riguardo si parla di una possibile partenza della punta, con diverse società italiane interessate (Monza e Fiorentina su tutte) ma anche estere. Piace anche in Francia, al Rennes, ed in Inghilterra, una delle società interessate sarebbe il Fulham.

Come giocherebbe la Juventus con Bernardeschi

Federico Bernardeschi potrebbe essere utile in molti ruoli. Nel periodo della sua esperienza professionale alla Juventus ha fatto anche il centrocampista di fascia sinistra anche se difficilmente giocherà in quel ruolo nell'eventualità dovesse ritornare a Torino considerando ci sono Kostic e Iling-Junior. Più probabile che Allegri lo schieri da mezzala come alternativa a Rabiot o eventualmente in un 3-4-3 come punta di fascia nel caso decidesse di cambiare idea di gioco. C'è anche la possibilità di schierarlo da seconda punta, ruolo che ha già ricoperto nella sua carriera professionale.