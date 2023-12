È stato alla Juventus per 5 stagioni e tra alti e bassi è comunque stato utile alla causa bianconera, oggi vorrebbe tornare o lo dice chiaro e tondo: lui è Federico Bernardeschi, oggi in forza al Toronto FC ma in odore di tornare a Torino in prestito.

Lo vorrebbe lui, che negli ultimi giorni è anche stato in visita alla Continassa per salutare i suoi vecchi compagni ribadendo che se la Juventus chiamasse lui risponderebbe presente, lo riabbraccerebbe volentieri Massimiliano Allegri, che ha sempre stimato molto l'ex Fiorentina.

Bernardeschi tornerebbe in prestito fino a gennaio

Quello di Bernardeschi sarebbe un prestito gratuito di 6 mesi, da gennaio a giugno, con l'allenatore bianconero che ne apprezzerebbe soprattutto la duttilità: il calciatore ex Fiorentina potrebbe infatti agire da esterno di centrocampo come ala nel 3-5-2 o all'occorrenza spostarsi di una ventina di metri più avanti per agire largo in un tridente d'attacco. All'occorrenza Allegri l'ha schierato anche da mezzala, ruolo dove la Juventus avrebbe un gran bisogno di alternative date le defezioni arrivate in corso d'opera di Fagioli e Pogba.

Un rientro in Italia consentirebbe a Bernardeschi anche di tornare nei radar di Luciano Spalletti, allenatore della nazionale, che presto dovrà comporre la rosa che andrà a giocarsi i campionati europei di calcio in Germania questa estate.

Per il centrocampo Giuntoli sonda diversi profili

Quello dell'ex esterno viola non è l'unico nome che il ds Cristiano Giuntoli segue per rinforzare la mediana.

Khephren Thuram del Nizza è il profilo che intriga di più dalle parti della Continassa: costa attorno ai 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus sarà ad un solo anno dalla scadenza prevista per giugno 2025.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Ce ne vorranno tra i 5 e i 10 in più invece per strappare Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera.

Seguiti da vicino e particolarmente stimati da Massimiliano Allegri, in corsa ci sarebbero poi Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Kalvin Phillips del Manchester City, che nella Juventus agirebbero da mezzala d'attacco il primo e da metronomo davanti la difesa il secondo.