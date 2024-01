Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus entro gennaio può cedere Filippo Ranocchia e reinvestire i soldi guadagnati in parte del cartellino di Lewis Ferguson. Inoltre il club bianconero seguirebbe in vista della prossima estate Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Lazar Samardzic dell'Udinese.

Juve, l'uscita di Ranocchia può finanziare in parte l'entrata di Ferguson

La Juventus vorrebbe potenziare il centrocampo in questa sessione di Calciomercato invernale con l'acquisto di Lewis Ferguson del Bologna, ma la scarsa liquidità della società bianconera imporrebbe prima una cessione.

L'elemento che può essere venduto per fare cassa sarebbe Filippo Ranocchia: il giovane mediano classe 2001 - attualmente in prestito all'Empoli - dovrebbe tornare alla Continassa in queste settimane per essere poi girato al Palermo per una cifra complessiva di 4 milioni di euro. Una somma, che la stessa Juventus depositerebbe nelle casse del Bologna sostanzialmente a titolo di "acconto" per Ferguson. Visto il valore del calciatore scozzese che attualmente si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, l'operazione tra i bianconeri e i felsinei si baserebbe su un prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto da pagare dalla Juventus a fine stagione. Non è comunque assolutamente detto che il Bologna - attualmente in lotta per una qualificazione nelle coppe europee - voglia cedere uno dei perni del proprio centrocampo a stagione in corso.

Koopmeiners e Samardzic due degli obiettivi dei bianconeri per giugno

Proprio in estate, la Juventus poi potrebbe tentare un altro acquisto a centrocampo: in particolare piacerebbero Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic. Il calciatore dell'Atalanta sta confermando anche in questa stagione le sue enormi qualità: il gol segnato di testa alla Roma e la doppietta inferta al Milan in Coppa Italia hanno evidenziato tutte caratteristiche del giocatore, di cui la famiglia Percassi si priverebbe solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Una somma sicuramente molto importante per la Juventus, che in estate però potrebbe avere le "spalle coperte" dall'eventuale qualificazione alla Champions League. Sicuramente meno oneroso sarebbe invece l'acquisto di Samardzic: il cartellino del calciatore serbo infatti costerebbe circa 25 milioni di euro, la metà rispetto a quello di Koopmeiners.

In questo caso però l'ostacolo principale per la società bianconera sarebbe rappresentata dalla concorrenza del Napoli. Il club partenopeo infatti avrebbe la volontà di chiudere l'affare per Samardzic già da questo gennaio, una circostanza che l'Udinese potrebbe però non avallare, preferendo tenere il giocatore fino a fine stagione.

Ipotesi tattiche: la Juventus con Ferguson e con Koopmeiners

Cambiare assetto tattico in una stagione che sta andando a gonfie vele non sarebbe una mossa scaltra della Juventus che, qualora riuscisse a prendere Ferguson a gennaio, lo potrebbe piazzare come mezz'ala, andandosi ad alternare con McKennie e Rabiot.

Diverso invece sarebbe il discorso per la prossima stagione, specie se entrasse un calciatore con le qualità di Koopmeiners: l'olandese ha dato dimostrazione di saper vedere molto bene la porta avversaria se schierato alle spalle di un attacco a due e pertanto permetterebbe ad Allegri di modificare il suo tradizionale modulo 3-5-2 in un 3-4-1-2.