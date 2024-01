La Juventus nelle scorse ore ha effettuato la rifinitura in vista della gara contro il Frosinone, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, programma questo giovedì 11 gennaio a Torino. Massimiliano Allegri sarà costretto a fare qualche cambio a causa di alcune defezioni, in particolare dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e di Federico Chiesa. Per questo motivo, in avanti, i bianconeri si affideranno ad Arkadiusz Milik che dovrebbe far coppia con Kenan Yildiz. Sulla sinistra sarà confermato Filip Kostic. Per il resto, invece, ci sarà un mix di titolari e di giocatori che fino ad ora hanno giocato di meno.

Ballottaggio Yildiz-Vlahovic

Il dubbio più grande in casa Juventus riguarderebbe l'attacco. Infatti, le defezioni di Federico Chiesa e Moise Kean dimezzano il reparto e le alternative a disposizione non sono molte. In più nella giornata di lunedì 8 gennaio, Dusan Vlahovic ha accusato un po' di febbre. Per questo motivo la rifinitura è servita a Massimiliano Allegri per capire quanta autonomia ha il suo attaccante: al momento il centravanti serbo sembra leggermente in svantaggio rispetto a Kenan Yildiz.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino ha saltato la gara contro la Salernitana e dunque sarà bello riposato per il match di Coppa Italia.

Insieme a lui ci saranno Weston McKennie e Fabio Miretti. Quest'ultimo avrà il compito di sostituire Adrien Rabiot. Il francese è alle prese con un sovraccarico muscolare e la Juventus non vuole correre rischi. Miretti, comunque, ha tutte le carte in regola per prendere il posto di Rabiot visto la sua abilità di inserimento, anche se non potrà garantire la stesa fisicità del numero 25 juventino.

Cambiaso e Iling-Junior in panchina

La Juventus, per il match contro il Frosinone, ritroverà Andrea Cambiaso, che non ha preso parte alla trasferta di campionato a Salerno a causa dell'influenza, mentre ora in Coppa Italia partirà dalla panchina, essendo ancora un po' debilitato. Anche Iling-Junior non è al meglio, quindi così come il numero 27 bianconero sarà utilizzabile a gara in corso.

È molto probabile che, non avendo a disposizione Chiesa, Allegri voglia tenersi dei cambi importanti in panchina. Una delle mosse dell'allenatore potrebbe proprio essere quella di cambiare a gara in corso entrambi gli esterni: è quindi possibile che ci sia una staffetta tra Weah e Cambiaso a destra e tra Kostic e Iling a sinistra.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Milik.

I precedenti fra Juve e Frosinone

Nella loro storia Juventus e Frosinone si affronteranno per la prima volta in Coppa Italia, mentre finora si sono incontrate in sette occasioni in campionato. Le prime due sfide furono nella Serie B 2006-2007, entrambe vinte da bianconeri.

Mentre in Serie A si sono scontrate finora in cinque occasioni, con un pareggio (1-1 nell'autunno 2015) e quattro vittorie juventine.

Sommando tutte le sette partite, complessivamente la Juventus ha segnato 13 reti, mentre la squadra laziale ha trovato la via del gol 3 volte.