Seguendo le ultime di calciomercato e le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la Juventus starebbe pensando seriamente alla cessione di Moise Kean in prestito per i prossimi sei mesi. Una scelta che visti i tanti stop per problemi fisici di Federico Chiesa e Arkadiusz Milik potrebbe essere un rischio per la società bianconera. Tantissimi tifosi inoltre si sono lamentati sui social per l'ennesimo stop proprio di Chiesa, che sarà assente con il Lecce per un fastidio al ginocchio.

Kean messo sul mercato dalla Juventus con i problemi di Chiesa e Milik sembra un autogol

La Juventus avrebbe deciso di far partire per i prossimi 6 mesi Moise Kean: l'attaccante italiano dovrebbe presto raggiungere l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone per trovare quella continuità di gioco che gli è mancata in bianconero. Una scelta, quella di Cristiano Giuntoli, che può far discutere viste soprattutto le condizioni fisiche degli attaccanti juventini: Federico Chiesa, dopo aver superato la rottura del crociato, sta faticando oggettivamente a trovare quella continuità atletica che si dovrebbe pretendere da un giocatore di appena 26 anni. L'ultimo stop per un rigonfiamento del ginocchio di Chiesa in allenamento priverà ancora una volta Massimiliano Allegri di una carta fondamentale nella delicata trasferta con il Lecce, nella quale la compagine bianconera si presenterà con appena tre attaccanti.

Uno di questi è Arkadiusz Milik: il polacco vanta per sua sfortuna una cartella clinica piena zeppa di infortuni che solo dal 2020 lo hanno tenuto ai box per ben 264 giorni. Una statistica impressionante che suggerisce quanto l'attaccante ex Marsiglia e Napoli sia soggetto a lunghe pause dovute a problemi di natura muscolare.

È vero, è ormai esploso Kenan Yildiz, trequartista turco che si sta prendendo la titolarità della Juventus al suo anno di debutto in Serie A, tuttavia è altrettanto corretto constatare come un calciatore di appena 18 anni non possa prendersi sulle spalle le responsabilità di un ruolo tanto importante in una stagione così delicata in cui ci si gioca uno scudetto.

Anche i tifosi sono preoccupati per Chiesa: 'Non può essere esente da critiche'

Diversi tifosi della Juventus, dopo l'ennesimo stop di Chiesa, stanno dunque palesando la loro preoccupazione sui social: "Capisco che il vostro amore per Chiesa vi acceca, anch'io voglio bene a Federico, indipendentemente dalle partite saltate ha sempre questo maledetto problema al ginocchio, per me andrà solo a peggiorare. Per questo per me se non rinnova deve esser ceduto" scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "Anche se ti chiami Federico Chiesa non puoi essere esente da dubbi e critiche. Il valore del calciatore è indiscutibile, ma in termini di progettazione bisogna anche valutare questi aspetti. Smettete di tifare i calciatori più della Juventus, grazie".