Nelle scorse ore l'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato a TMW Radio della Juventus e di Massimiliano Allegri, imputando all'allenatore bianconero di avere un profilo troppo basso per quanto concerne le dichiarazioni inerenti la lotta scudetto con l'Inter.

Totalmente diverso invece è stato l'intervento ai microfoni di "Fuori di Juve" del giornalista Michele Haimovici, che parlando di Allegri lo ha collocato tra i migliori gestori di squadre al mondo.

Maifredi punge Allegri: 'Abbassa le aspettative e parla solo di quarto posto, non mi piace'

L'ex tecnico Gigi Maifredi è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e parlando della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri ha detto: "È chiaro che un allenatore quando arriva in A si dimostra di essere di valore, poi lui ha vinto tanto.

Lui non mi piace troppo, non credo che il corto muso sia una qualità. Lui ha a disposizione su 30 giocatori 20 titolari nelle proprie nazionali, non ha una squadra scarsa. Ha abbassato le aspettative e parla solo di quarto posto. La Juve da sempre deve concorrere per vincere, non può arrivare seconda".

Maifredi, parlando poi del dualismo tra Juventus ed Inter in campionato ha sottolineato come i bianconeri non siano all'altezza dei rivali lombardi. Secondo l'ex tecnico, i nerazzurri avrebbero infatti una rosa talmente profonda e di qualità da poter competere su ogni fronte nel quale sono impegnati.

L'ex allenatore bresciano si è poi comunque augurato che la Juventus possa mantenere il passo dell'Inter, per godere di un campionato combattuto fino all'ultima giornata.

Infine Maifredi ha speso un pensiero nei confronti del Bologna, evidenziando come Thiago Motta stia facendo particolarmente bene anche grazie all'ausilio di un direttore sportivo, Sartori, che ad ogni sessione di mercato gli ha regalato calciatori adatti al suo stile di gioco.

Haimovici: 'Sotto l'aspetto della gestione del gruppo Allegri è uno dei tecnici migliori al mondo'

Completamente diverso rispetto a quello di Maifredi è stato il pensiero di Michele Haimoivici, giornalista che ai microfoni di "Fuori di Juve" ha asserito: "La Juve ha un grande allenatore e senza entrare in discorsi tecnico-tattici, parlo della gestione del gruppo.

Senza esagerare, Max sotto questo aspetto è tra i primi al mondo. Aggiungo che lo spogliatoio si è compattato ancora di più in relazione a quanto accaduto nella passata stagione sotto il profilo giudiziario. Quando in un gruppo ci sono uomini come in questo caso, inevitabile il rafforzamento del gruppo".

Haimovici, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato anche i meriti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, un uomo di calcio che nei momenti di difficoltà è sempre pronto a fiancheggiare il tecnico toscano.