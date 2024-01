Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal può presentare un'offerta già in questo mercato invernale per Dusan Vlahovic, centravanti serbo attualmente in forza nella Juventus, anche se difficilmente i bianconeri lo lasceranno partire a metà stagione.

Intanto il club bianconero stando al giornalista di Sky Sport Luca Cilli dovrebbe cedere in prestito al Frosinone il giovane Dean Huijsen.

Juventus, dall'Inghilterra vorrebbero l'Arsenal pronta a lanciare l'assalto per Vlahovic entro gennaio

Il momento delicato che sta attraversando l'Arsenal, reduce da un pareggio e due sconfitte negli ultimi tre incontri di Premier League, starebbe spingendo la società londinese a intervenire con urgenza nella sessione di mercato invernale da poco iniziata.

Secondo il giornalista di Sky Sport UK Gary Cotteril, i "Gunners" potrebbero lanciare l'assalto nei prossimi giorni a Dusan Vlahovic della Juventus: "Non è un mistero che ad Arteta piaccia Dusan Vlahovic: già due anni fa lo voleva all'Arsenal prima che andasse alla Juventus, e ora che ai Gunners serve una punta subito già a gennaio il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte già in questa sessione invernale di calciomercato".

Questa indiscrezione risulta comunque difficile da concretizzarsi: innanzitutto la Juventus è in piena corsa sia per la Coppa Italia sia la vittoria dello scudetto, due competizioni nelle quali sarà fondamentale l'apporto di un calciatore come Dusan Vlahovic. Inoltre, apparirebbe complicato credere che la Juventus possa cedere il suo attaccante titolare proprio a gennaio, una sessione di mercato estremamente avara di opportunità e che farebbe correre il rischio al ds Giuntoli di restare senza un numero 9 sostitutivo.

L'eventuale uscita di Vlahovic dalla Juventus apparirebbe eventualmente più plausibile per giugno.

Cilli: 'La Roma ha provato a inserirsi nella trattativa per Huijsen ma i bianconeri non intendono rinforzare una rivale'

Restando in tema di cessioni in casa Juventus, il giornalista di Sky Sport Luca Cilli ha parlato dell'indiscrezione che vorrebbe la Roma pronta ad inserirsi tra i bianconeri e il Frosinone per il profilo di Huijsen: "La Roma ha provato a inserirsi nella trattativa che la Juventus ha portato avanti da diverso tempo con il Frosinone per Huijsen.

I giallorossi lo hanno individuato per andare a rinforzare numericamente la difesa ma è chiaro che la Juventus aveva già l'accordo con il Frosinone e intende mantenere la parola. La Juventus inoltre non è intenzionata ad andare a rinforzare una diretta concorrente".