La Juventus starebbe lavorando all'ingaggio di Felipe Anderson, esterno di fascia che andrà in scadenza di contratto con la Lazio a giugno prossimo. Le trattative per il rinnovo non decollano, ecco che sul tavolo dell'entourage del brasiliano continua a risaltare l'offerta del club bianconero che secondo le ultime indiscrezioni si aggirerebbe sui 4 milioni netti l'anno per due anni.

I biancocelesti invece sarebbero fermi ad una proposta di rinnovo annuale a circa 3.5 milioni netti l'anno.

L'affare potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni

Secondo le ultime news di mercato l'intesa fra Felipe Anderson e la Juventus si potrebbe addirittura definire già nei prossimi giorni.

Il brasiliano potrebbe attendere il primo febbraio e successivamente sottoscrivere il nuovo contratto con la società bianconera che partirebbe dalla prossima stagione.

In questa annata il brasiliano ha segnato solo 2 gol fornendo 6 assist in 20 match di campionato ma ha rappresentato comunque un elemento molto importante per Maurizio Sarri, che spesso lo sta schierato anche come attaccante centrale al posto dei redivivi Immobile e Castellanos.

La carriera professionale di Felipe Anderson e dove giocherebbe a Torino

Arrivato alla Lazio nel 2013 ha giocato in biancoceleste per ben cinque stagioni prima dell'approdo al West Ham per circa 37 milioni di euro. Un'esperienza professionale non ideale quella nella società inglese per il brasiliano, che dopo due stagioni non particolarmente brillanti è tornato alla Lazio dove ha vissuto una seconda giovinezza.

Sei le reti segnate il primo anno, ben 9 il secondo (lo scorso), quest'anno invece come accennato solo 2 marcature ma tanta corsa e cross messi in mezzo per i compagni.

La Juventus lo considera un'opzione importante anche perché può agire sia in fascia ma anche a supporto di un riferimento offensivo. Si adatterebbe dunque ad un 3-5-2 ma anche ad un 3-4-3 o 4-3-3, caratteristiche tecniche che sarebbero molto utili alla squadra bianconera che deve migliorare anche nella qualità offensiva soprattutto in previsione della prossima stagione quando probabilmente ritornerà a giocare la Champions League.

Alla Juventus troverebbe inoltre diversi brasiliani ad accoglierlo, capitan Danilo, ma anche Bremer e Kaio Jorge, che ritornerà dal prestito al Frosinone anche se non è ancora chiaro se resterà a Torino o cambierà aria per andare a giocare di nuovo in prestito.