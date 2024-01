La Juventus per la gara contro il Lecce di domenica 21 gennaio non avrà a disposizione Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Ad annunciare i forfait del francese e del numero 7 juventino è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Per la Juve saranno due assenze pesanti, soprattutto quella del francese, che arriva in un reparto già privo da tempo di Fagioli e di Pogba. Al suo posto potrebbe giocare Fabio Miretti, ma non è da escludere nemmeno che il tecnico livornese possa affidarsi ad Andrea Cambiaso. Mentre per quanto riguarda l’attacco non ci sarà Federico Chiesa, che ha già saltato le ultime tre trasferte e verrà rimpiazzato da Kenan Yildiz.

Nulla di grave per Rabiot

Oltre a Federico Chiesa, la Juventus, contro il Lecce, dovrà fare a meno anche di Adrien Rabiot, alle prese da qualche tempo con dei problemi al polpaccio. Per questo motivi, lo staff medico non ha voluto rischiare il transalpino. Per lui comunque non sembra essere nulla di grave e la speranza di Allegri è che possa tornare per il match del 27 gennaio contro l’Empoli.

Rabiot, comunque, giocherà contro i toscani solo se si sarà completamente rimesso visto che il 4 febbraio ci sarà la determinante sfida contro l’Inter.

Tornano McKennie e Gatti

Per la gara contro il Lecce, intanto, la Juventus ritroverà Weston McKennie e Federico Gatti. Entrambi saranno a disposizione dopo aver scontato le rispettive squalifiche nella scorsa giornata.

McKennie e Gatti contro il Lecce saranno titolari, essendo due elementi ormai quasi imprescindibili per Allegri.

Una ricostruzione sui problemi fisici di Chiesa

Federico Chiesa, nelle ultime settimane, non è quasi mai stato a disposizione della Juventus. Infatti, da prima di Natale, il numero 7 juventino si è fermato spesso per fastidi al ginocchio.

La prima gara saltata da Chiesa è stata quella contro il Frosinone del 23 dicembre. Il numero 7 bianconero è poi rientrato prima di capodanno per la gara contro la Roma e ha giocato anche il match di Coppa Italia contro la Salernitana. Il 6 gennaio, però, si è nuovamente fermato e ha saltato la sfida di campionato nuovamente contro la Salernitana.

L’esterno ha dato forfait anche in Coppa Italia contro il Frosinone ed era poi rientrato il 16 gennaio contro il Sassuolo, in cui ha giocato solo la parte finale del secondo tempo e ha anche segnato. Infine questo 20 gennaio si è nuovamente fermato e salterà appunto la partita contro il Lecce.