Nel corso della trasmissione Le Iene' andata in onda il 23 gennaio, è stato mandato in onda un servizio in cui un arbitro di Serie A, la cui identità è stata tenuta segreta, ha parlato di alcune anomalie nel sistema arbitrale. Durante la chiacchierata tra il fischietto e l’inviato del programma si è parlato nella di alcuni episodi e si fa riferimento anche a due partite dove sarebbe stata favorita la Juventus.

Sul servizio de “Le Iene” si è soffermato ora anche il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di Tmw Radio: “Cosa emerge poi? Che si discute anche il fuorigioco semiautomatico.

E poi per quale motivo? Per mettere sotto accusa i soliti nomi, la Juventus”. Infatti nel sevizio viene tirato in ballo il gol di Adrien Rabiot contro la Roma e l’arbitro mette in discussione la regolarità della rete per presunto fuorigioco. Inoltre, si fa cenno anche ad un altro episodio che riguarda i bianconeri ovvero una manata data da Gatti a Djuric in occasione della gara contro il Verona.

Il commento di De Paola

Dopo la messa in onda del servizio de “Le Iene”, sono arrivati diversi commenti e in particolare di questo argomento ne ha parlato anche Paolo De Paola che ha allargato il discorso alle recenti polemiche sull’utilizzo della tecnologia: “O fermiamo questa macchina o andiamo sempre a sbattere.

Se ci sono certezze ok, altrimenti discutere del sesso degli angeli è inutile”. Inoltre, il giornalista ha sottolineato che molti giocatori non stanno mettendo gli arbitri nelle condizioni ideali: “Creare una schiera di simulatori per andare al VAR non va bene”, queste le parole di De Paola ai microsine della trasmissione Maracanà su Tmw Radio.

Intanto la Juve pensa al campo

Mentre sui vari media tengono banco le polemiche arbitrali, la Juventus pensa al campo e in particolare alla gara contro l’Empoli. Per questo match, i bianconeri non avranno a disposizione Adrien Rabiot che continua a lavorare a parte. Anche Federico Chieda prosegue nel lavoro differenziato e resta in dubbio per il match contro l’Empoli.

Il numero 7 juventino ha un fastidio al ginocchio e, nelle ultime settimane, si è fermato per ben tre volte. Adesso resta da capire se ce la farà per il match contro i toscani. Per quanto riguarda Rabiot, invece, l’obiettivo è quello di tornare per la gara contro l’Inter del 4 febbraio. Il francese soffre di un fastidio al polpaccio e ha già saltato il match contro il Lecce. Inoltre, in questi giorni, la Juventus ha accolto Tiago Djaló. Il difensore ha iniziato ad allenarsi In parte con i compagni e resta da capire se sarà convocato per la gara contro l’Empoli. In ogni caso Tiago Djaló sarà un rinforzo in più per Il rush finale di campionato.